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https://arabic.sputniknews.com/20220125/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-تهريب-53-قطعة-سلاح-من-الأردن-1057144435.html
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب 53 قطعة سلاح من الأردن
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب 53 قطعة سلاح من الأردن
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط تهريب 53 قطعة سلاح بينها بنادق كلاشينكوف و"إم 16" من الأردن إلى أراضي البلاد، بحسب قناة "كان" الرسمية. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:50+0000
2022-01-25T13:50+0000
2022-01-25T13:50+0000
إسرائيل
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أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "رصدت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية قبل وقت قصير ثلاثة سيارات مشتبه بها، تم توقيفها في منطقة الطريق 90 حيث تم العثور على أسلحة".والطريق 90 هو أطول طريق في إسرائيل (480 كيلومترا)، ويمتد من الحدود الشمالية مع لبنان مرورا بالجانب الغربي من بحيرة طبرية عبر وادي نهر الأردن، ثم إلى وادي عربة وصولا إلى إيلات جنوبي البلاد.وأضاف الجيش في بيانه: "خلال نشاطات في المنطقة، ألقى مقاتلو الجيش الإسرائيلي وعناصر الشرطة من وحدة يغال القبض على المشتبه بهم في محاولة التهريب".وأوضح أنه تم العثور بحوزتهم على 53 قطعة سلاح، تشمل: 39 مسدسا و10 بنادق كلاشينكوف و4 بنادق "إم 16".من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن الأسلحة التي تم العثور عليها تم تهريبها من الأردن.
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إسرائيل, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب 53 قطعة سلاح من الأردن
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط تهريب 53 قطعة سلاح بينها بنادق كلاشينكوف و"إم 16" من الأردن إلى أراضي البلاد، بحسب قناة "كان" الرسمية.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "رصدت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية قبل وقت قصير ثلاثة سيارات مشتبه بها، تم توقيفها في منطقة الطريق 90 حيث تم العثور على أسلحة".
والطريق 90 هو أطول طريق في إسرائيل (480 كيلومترا)، ويمتد من الحدود الشمالية مع لبنان مرورا بالجانب الغربي من بحيرة طبرية عبر وادي نهر الأردن، ثم إلى وادي عربة وصولا إلى إيلات جنوبي البلاد.
وأضاف الجيش في بيانه: "خلال نشاطات في المنطقة، ألقى مقاتلو الجيش الإسرائيلي وعناصر الشرطة من وحدة يغال القبض على المشتبه بهم في محاولة التهريب".
وأوضح أنه تم العثور بحوزتهم على 53 قطعة سلاح، تشمل: 39 مسدسا و10 بنادق كلاشينكوف و4 بنادق "إم 16".
من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن الأسلحة التي تم العثور عليها تم تهريبها من الأردن.