https://arabic.sputniknews.com/20220125/الخارجية-البريطانية-محادثات-إيران-النووية-تقترب-من-مأزق-خطير-1057154821.html

الخارجية البريطانية: محادثات إيران النووية تقترب من مأزق خطير

الخارجية البريطانية: محادثات إيران النووية تقترب من مأزق خطير

أعلنت الخارجية البريطانية أن المحادثات التي تستهدف إنعاش الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بين القوى الغربية وإيران "تقترب من مأزق خطير". 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T14:31+0000

2022-01-25T14:31+0000

2022-01-25T14:31+0000

العالم

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وقالت الوزيرة ليز تروس، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان إن "هذه المفاوضات عاجلة والتقدم الذي تحرزه ليس سريعا بالقدر الكافي. نواصل العمل بشراكة وثيقة مع حلفائنا، لكن المفاوضات بدأت تصل إلى مأزق خطير".هذا وترك عضو كبير في فريق التفاوض الأمريكي مع إيران منصبه، يوم أمس الاثنين، فيما أرجعه تقرير إلى خلافات في الرأي بشأن كيفية المضي قدما.وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الأمريكي الخاص في إيران، لم يعد ضمن فريق التفاوض، لكنه لا يزال موظفا في الوزارة.ولم يذكر المسؤول سببا لرحيل نيفيو عن الفريق، لكنه قال إن تنقلات الأفراد "شائعة جدا" بعد عام في عمر الإدارة.ويأتي رحيله في وقت حرج، حيث قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، إنه لم يتبق سوى أسابيع فقط أمام فرصة إنقاذ اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة لم تجعل من إفراج إيران عن أربعة أمريكيين شرطا للتوصل إلى اتفاق بين البلدين لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي، مضيفا أن إنجاز مثل هذا الاتفاق اقتراح غير مؤكد.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/نائب-المبعوث-الأمريكي-الخاص-بإيران-يترك-منصبه-وسط-المحادثات-النووية-1057045718.html

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