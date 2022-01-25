الرئيس الإسرائيلي يعلن زيارة دولة عربية الأسبوع المقبل

وذكر مكتب هرتزوج، اليوم الثلاثاء، أنه "سيتوجه إلى الإمارات يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني في محاولة لتعزيز العلاقات الخليجية في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي مع محاولة القوى العالمية إحياء اتفاق نووي مع إيران".وأضاف الرئيس بحسب البيان "لدينا فرصة لصناعة التاريخ من خلال القيام بأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة".ونوه هرتزوج أن هذه "الزيارة المهمة تأتي في الوقت الذي ينشغل فيه البلدان بوضع أسس لمستقبل مشترك جديد".وتعد هذه هي الزيارة الرسمية والمعلنة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج أنه سيبدأ زيارة إلى دولة عربية الأسبوع المقبل.
وذكر مكتب هرتزوج، اليوم الثلاثاء، أنه "سيتوجه إلى الإمارات يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني في محاولة لتعزيز العلاقات الخليجية في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي مع محاولة القوى العالمية إحياء اتفاق نووي مع إيران".
وأضاف الرئيس بحسب البيان "لدينا فرصة لصناعة التاريخ من خلال القيام بأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة".
ونوه هرتزوج أن هذه "الزيارة المهمة تأتي في الوقت الذي ينشغل فيه البلدان بوضع أسس لمستقبل مشترك جديد".
وتعد هذه هي الزيارة الرسمية والمعلنة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.