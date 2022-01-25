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الرئيس الإسرائيلي يعلن زيارة دولة عربية الأسبوع المقبل
الرئيس الإسرائيلي يعلن زيارة دولة عربية الأسبوع المقبل
أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج أنه سيبدأ زيارة إلى دولة عربية الأسبوع المقبل. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T16:31+0000
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وذكر مكتب هرتزوج، اليوم الثلاثاء، أنه "سيتوجه إلى الإمارات يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني في محاولة لتعزيز العلاقات الخليجية في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي مع محاولة القوى العالمية إحياء اتفاق نووي مع إيران".وأضاف الرئيس بحسب البيان "لدينا فرصة لصناعة التاريخ من خلال القيام بأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة".ونوه هرتزوج أن هذه "الزيارة المهمة تأتي في الوقت الذي ينشغل فيه البلدان بوضع أسس لمستقبل مشترك جديد".وتعد هذه هي الزيارة الرسمية والمعلنة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الرئيس الإسرائيلي يعلن زيارة دولة عربية الأسبوع المقبل

16:31 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
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أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج أنه سيبدأ زيارة إلى دولة عربية الأسبوع المقبل.
وذكر مكتب هرتزوج، اليوم الثلاثاء، أنه "سيتوجه إلى الإمارات يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني في محاولة لتعزيز العلاقات الخليجية في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي مع محاولة القوى العالمية إحياء اتفاق نووي مع إيران".
وأضاف الرئيس بحسب البيان "لدينا فرصة لصناعة التاريخ من خلال القيام بأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة".
ونوه هرتزوج أن هذه "الزيارة المهمة تأتي في الوقت الذي ينشغل فيه البلدان بوضع أسس لمستقبل مشترك جديد".
وتعد هذه هي الزيارة الرسمية والمعلنة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
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