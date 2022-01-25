https://arabic.sputniknews.com/20220125/الرئيس-الإيراني-على-الولايات-المتحدة-رفع-العقوبات-أولا-ثم-الحديث-عن-الحوار-مع-إيران-1057164752.html

الرئيس الإيراني: على الولايات المتحدة رفع العقوبات أولا ثم الحديث عن الحوار مع إيران

الرئيس الإيراني: على الولايات المتحدة رفع العقوبات أولا ثم الحديث عن الحوار مع إيران

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن رفع العقوبات المفروضة على بلاده جراء نشاطها النووي سيمهد أرضية للتوصل لاتفاق يتم بمقتضاه العودة للالتزام... 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T19:11+0000

2022-01-25T19:11+0000

2022-01-25T19:11+0000

أخبار الشرق الأوسط

إيران

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وقال رئيسي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "نحن نمضي قدما في المفاوضات، ولكن ليس كل شيء هو التفاوض، إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة لرفع العقوبات الجائرة عن الشعب الإيراني، فهناك أرضية لأي اتفاق قادم".وتابع أنه "لطالما أثير طلب إجراء مفاوضات مباشرة من الولايات المتحدة، سواء في الحكومة الثالثة عشرة في إيران أو في الحكومات السابقة"، مضيفا: "حتى الآن لم نجر مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وعلى الولايات المتحدة رفع العقوبات أولاً ثم الحديث عن الحوار مع إيران". وعن الدور الروسي، قال الرئيس الإيراني: " تتمثل إحدى طرقنا لتحييد العقوبات في التواصل مع روسيا".وأعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "عقد اتفاق مؤقت خلال المفاوضات النووية الجارية في فيينا، ليس أمرا مدرجا على جدول الأعمال الإيراني خلال تلك المفاوضات".وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "مسألة الاتفاق المؤقت غير مدرجة على جدول أعمال إيران في فيينا، وفريق التفاوض يركز على رفع العقوبات بشكل مستقر وموثوق".

https://arabic.sputniknews.com/20220125/الرئيس-الكرواتي-عن-صراع-الناتو---روسيا-سنتجنب-النار-بدل-أن-نكون-رجل-إطفاء-1057155963.html

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