https://arabic.sputniknews.com/20220125/الرئيس-التونسي-يدعو-إلى-تطهير-القضاء-بعد-ثبوت-تورط-بعض-القضاة-1057044414.html

الرئيس التونسي يدعو إلى تطهير القضاء بعد ثبوت تورط بعض القضاة

الرئيس التونسي يدعو إلى تطهير القضاء بعد ثبوت تورط بعض القضاة

دعا الرئيس الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الاثنين إلى تطهير القضاء في بلاده، خاصة من القضاة الذين ثبت تورطهم في عدد من القضايا. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T00:08+0000

2022-01-25T00:08+0000

2022-01-25T00:16+0000

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742188_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c0d8b80b7fd60b7ca5ffbfb720deb117.jpg

وأكد قيس سعيد في بيان للرئاسة التونسية، على أن الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات، فلا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع.وأوضح الرئيس التونسي أن القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة، وهو وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال، وعلى القضاة الشرفاء في هذه الأيام التاريخية أن يؤدوا رسالتهم كاملة وألا يحتكموا إلا للقوانين ولضمائرهم.واستشهد الرئيس التونسي بمثال البعض الذين يحكم عليهم في جريمة نشل أو سرقة في أسرع وقت، بينما من نهب أموال الشعب ومازال ينهب مقدراته يبقى حرا طليقا.جاء ذلك خلال لقائه نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال وزيرة العدل، وعماد مميش وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية.وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة في حين أن الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات.

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم