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السعودية تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي
السعودية تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي
قالت وزارة الطاقة السعودية على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن المملكة والعراق ستوقعان مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T09:25+0000
2022-01-25T09:25+0000
العالم العربي
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وأكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في بث مباشر جمعه مع أمين مجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، بالإضافة إلى وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، ووزير الكهرباء العراقي المكلف، عادل كريم، من خلال الاتصال المرئي، أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي مع العراق.وأكد وزير السعودي أن هناك فرص واعدة في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق، متابعا أنه "بهذا الربط سيكون هناك تحقيق للاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء".وأشار ابن سليمان إلى "ما سيجنيه البلدان من هذا المشروع"، موضحا أن "المشروع سيمثل فرصة لإنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء".ومن جانبه قال الغزي، إن "العراق بأمس الحاجة إلى الكهرباء"، مضيفا أن "هذا الربط سيضيف إلى الطاقة الكهربائية العراقية، للتخفيف عن كاهل المواطن العراق".كما أكد أن المشروع يمثل ما تسعى إليه الحكومة العراقية بالشراكة مع المملكة، مثمنا "المردودات الاقتصادية والسياسية لهذا المشروع".
https://arabic.sputniknews.com/20211101/العراق-يعتزم-توقيع-عقود-ضخمة-مع-السعودية-في-قطاع-الطاقة-1050594794.html
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العالم العربي

السعودية تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي

09:25 GMT 25.01.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyمدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018
مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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قالت وزارة الطاقة السعودية على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن المملكة والعراق ستوقعان مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.
وأكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في بث مباشر جمعه مع أمين مجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، بالإضافة إلى وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، ووزير الكهرباء العراقي المكلف، عادل كريم، من خلال الاتصال المرئي، أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي مع العراق.
وأكد وزير السعودي أن هناك فرص واعدة في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق، متابعا أنه "بهذا الربط سيكون هناك تحقيق للاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء".
وأشار ابن سليمان إلى "ما سيجنيه البلدان من هذا المشروع"، موضحا أن "المشروع سيمثل فرصة لإنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء".
ومن جانبه قال الغزي، إن "العراق بأمس الحاجة إلى الكهرباء"، مضيفا أن "هذا الربط سيضيف إلى الطاقة الكهربائية العراقية، للتخفيف عن كاهل المواطن العراق".كما أكد أن المشروع يمثل ما تسعى إليه الحكومة العراقية بالشراكة مع المملكة، مثمنا "المردودات الاقتصادية والسياسية لهذا المشروع".
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2021
العراق يعتزم توقيع عقود ضخمة مع السعودية في قطاع الطاقة
1 نوفمبر 2021, 10:02 GMT
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