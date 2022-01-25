السعودية تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي

وأكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في بث مباشر جمعه مع أمين مجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، بالإضافة إلى وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، ووزير الكهرباء العراقي المكلف، عادل كريم، من خلال الاتصال المرئي، أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي مع العراق.وأكد وزير السعودي أن هناك فرص واعدة في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق، متابعا أنه "بهذا الربط سيكون هناك تحقيق للاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء".وأشار ابن سليمان إلى "ما سيجنيه البلدان من هذا المشروع"، موضحا أن "المشروع سيمثل فرصة لإنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء".ومن جانبه قال الغزي، إن "العراق بأمس الحاجة إلى الكهرباء"، مضيفا أن "هذا الربط سيضيف إلى الطاقة الكهربائية العراقية، للتخفيف عن كاهل المواطن العراق".كما أكد أن المشروع يمثل ما تسعى إليه الحكومة العراقية بالشراكة مع المملكة، مثمنا "المردودات الاقتصادية والسياسية لهذا المشروع".
قالت وزارة الطاقة السعودية على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن المملكة والعراق ستوقعان مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.
وأكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في بث مباشر جمعه مع أمين مجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، بالإضافة إلى وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، ووزير الكهرباء العراقي المكلف، عادل كريم، من خلال الاتصال المرئي، أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي مع العراق.
سمو #وزير_الطاقة يوقع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي، مع معالي وزير الكهرباء العراقي المكلف م. عادل كريم. وحضور معالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، وذلك عبر الاتصال المرئي. وحضور معالي أمين مجلس الوزراء العراقي د. حميد الغزي. للمتابعة:https://t.co/yD2YCJ9mEc
وأكد وزير السعودي أن هناك فرص واعدة في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق، متابعا أنه "بهذا الربط سيكون هناك تحقيق للاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء".
وأشار ابن سليمان إلى "ما سيجنيه البلدان من هذا المشروع"، موضحا أن "المشروع سيمثل فرصة لإنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء".
ومن جانبه قال الغزي، إن "العراق بأمس الحاجة إلى الكهرباء"، مضيفا أن "هذا الربط سيضيف إلى الطاقة الكهربائية العراقية، للتخفيف عن كاهل المواطن العراق".كما أكد أن المشروع يمثل ما تسعى إليه الحكومة العراقية بالشراكة مع المملكة، مثمنا "المردودات الاقتصادية والسياسية لهذا المشروع".