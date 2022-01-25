السعودية تعلن عن حضور جماهيري كامل في قمتها الكروية مع سلطنة عمان

وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها أن القرار جاء بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة تطورات فيروس "كورونا" المستجد.وتابعت موضحة أن الحضور الجماهيري لهذه المباراة سيكون مقتصرا على الجماهير المحصنين باللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح، وهو 5 سنوات، وذلك وفقا لحالتهم في تطبيق "توكلنا" الذكي.كما ناشدت وزارة الرياضة السعودية في بيانها الجماهير الحاضرة للمباراة بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد، وارتداء الكمامات الطبية في كافة الأوقات، منوهة أن الجهات المعنية ستتخذ اللازم في حال رصد أي مخالفات.وتأتي مباراة المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم أمام المنتخب العماني ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022، وستقام يوم الخميس الموافق 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تفوق المنتخب السعودي على نظيره العماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب السلطان قابوس، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات القارة الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الذي يقام في قطر.
أصدرت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارا برفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في مباراة كرة القدم المقامة بين منتخبها الوطني ومنتخب سلطنة عمان بنسبة 100 في المئة، والمقامة يوم الخميس ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها أن القرار جاء بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة تطورات فيروس "كورونا" المستجد.
وتابعت موضحة أن الحضور الجماهيري لهذه المباراة سيكون مقتصرا على الجماهير المحصنين باللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح، وهو 5 سنوات، وذلك وفقا لحالتهم في تطبيق "توكلنا" الذكي.
كما ناشدت وزارة الرياضة السعودية في بيانها الجماهير الحاضرة للمباراة بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد، وارتداء الكمامات الطبية في كافة الأوقات، منوهة أن الجهات المعنية ستتخذ اللازم في حال رصد أي مخالفات.
وتأتي مباراة المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم أمام المنتخب العماني ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022، وستقام يوم الخميس الموافق 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.