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السيسي وتبون يتوافقان حول ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية
السيسي وتبون يتوافقان حول ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه "جرى الاتفاق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على تعزيز الجهود بشأن أمن المياه". 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:56+0000
2022-01-25T12:56+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الجزائر
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وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري: "اتفقنا مع الرئيس تبون على تعزيز الجهود المشتركة على الساحة الأفريقية في شأن الأمن المائي"، مؤكدا التوافق أيضا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية".واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، في ‏العاصمة المصرية القاهرة، في أول زيارة رسمية للأخير إلى مصر.ونشرت قنوات مصرية فيديوهات لاستقبال السيسي لتبون في مطار القاهرة الدولي. وأشار بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يجري زيارة عمل للقاهرة تستمر لمدة يومين.وتأتي زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمصر في توقيت مهم، خاصة في ظل الملفات المتعددة التي تشغل المنطقة، إضافة لتعزيز فرص التعاون بين البلدين، والنقاش حول القضايا العربية المشتركة، لاسيما الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية.وقال نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، فؤاد سبوتة، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون للقاهرة تحمل أكثر من دلالة، كما يناقش الرئيس الجزائري مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، العديد من الملفات والقضايا خلال الزيارة.وأضاف أن القضايا الثنائية على رأس الملفات الأخرى التي تشمل القضايا العربية المطروحة على الساحة.كما يرى سبوتة أن الزيارة "تعد فرصة لحلحلة العديد من القضايا الشائكة وعلى رأسها الملف الليبي، خاصة بعد تأجيل الانتخابات، إضافة إلى القضية الفلسطينية، والمبادرة الفلسطينية لجمع الفصائل، ومعرفة النظرة المصرية للمبادرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220124/السيسي-يستقبل-الرئيس-الجزائري-في-القاهرة-بأول-زيارة-له-إلى-مصر-فيديو-1057034228.html
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الجزائر

السيسي وتبون يتوافقان حول ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية

12:56 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINIS
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه "جرى الاتفاق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على تعزيز الجهود بشأن أمن المياه".
وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري: "اتفقنا مع الرئيس تبون على تعزيز الجهود المشتركة على الساحة الأفريقية في شأن الأمن المائي"، مؤكدا التوافق أيضا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
السيسي يستقبل الرئيس الجزائري في القاهرة بأول زيارة له إلى مصر... فيديو
أمس, 16:33 GMT
واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، في ‏العاصمة المصرية القاهرة، في أول زيارة رسمية للأخير إلى مصر.
ونشرت قنوات مصرية فيديوهات لاستقبال السيسي لتبون في مطار القاهرة الدولي. وأشار بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يجري زيارة عمل للقاهرة تستمر لمدة يومين.
وتأتي زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمصر في توقيت مهم، خاصة في ظل الملفات المتعددة التي تشغل المنطقة، إضافة لتعزيز فرص التعاون بين البلدين، والنقاش حول القضايا العربية المشتركة، لاسيما الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية.
وقال نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، فؤاد سبوتة، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون للقاهرة تحمل أكثر من دلالة، كما يناقش الرئيس الجزائري مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، العديد من الملفات والقضايا خلال الزيارة.
وأضاف أن القضايا الثنائية على رأس الملفات الأخرى التي تشمل القضايا العربية المطروحة على الساحة.
كما يرى سبوتة أن الزيارة "تعد فرصة لحلحلة العديد من القضايا الشائكة وعلى رأسها الملف الليبي، خاصة بعد تأجيل الانتخابات، إضافة إلى القضية الفلسطينية، والمبادرة الفلسطينية لجمع الفصائل، ومعرفة النظرة المصرية للمبادرة".
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