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الشرطة البريطانية تفتح التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة على مخالفات رئيس الوزراء
الشرطة البريطانية تفتح التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة على مخالفات رئيس الوزراء
أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق في حفلات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بوريس جونسون خلال فترات الإغلاق. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T10:43+0000
2022-01-25T10:44+0000
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بريطانيا
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ويواجه رئيس الوزراء البريطاني مزاعم جديدة بشأن خرق تدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا التي فرضها، عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ في داوننغ ستريت، عندما كان الحظر مفروضا على التجمعات في الأماكن المغلقة.وذكرت قناة "آي.تي.في" أن جونسون حضر حفلا مفاجئا بمناسبة عيد ميلاده في 19 يونيو/حزيران، ضم أكثر من 30 شخصا في غرفة في مجلس الوزراء، في العقار رقم 10، شارع دونينغ ستريت، وهو مكتبه ومقر إقامته.ومن المقرر أن تنشر سو جراي المسؤولة بمكتب رئيس الوزراء، في وقت لاحق هذا الأسبوع، تحقيقا رسميا بشأن الحفلات التي أقيمت وقت الإغلاق. وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن جراي كانت على علم بتفاصيل الحفل.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء لقناة "آي.تي.في": "هذا غير صحيح على الإطلاق... وفقا للتدابير المفروضة في ذلك الوقت، استضاف رئيس الوزراء عددا بسيطا من أفراد عائلته في الخارج ذلك المساء".وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إنه يتعين على جونسون الرحيل.وأضاف: "هذا دليل آخر على أن لدينا رئيس وزراء يعتقد أن القواعد التي يفرضها لا تنطبق عليه".
https://arabic.sputniknews.com/20220119/جونسون-يؤكد-أنه-لن-يستقيل-ويدعو-لانتظار-نتائج-التحقيق-في-حفلات-الحكومة-خلال-فترة-الإغلاق-1056619358.html
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العالم, بريطانيا

الشرطة البريطانية تفتح التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة على مخالفات رئيس الوزراء

10:43 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 25.01.2022)
© REUTERS / DYLAN MARTINEZموظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ
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أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق في حفلات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بوريس جونسون خلال فترات الإغلاق.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني مزاعم جديدة بشأن خرق تدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا التي فرضها، عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ في داوننغ ستريت، عندما كان الحظر مفروضا على التجمعات في الأماكن المغلقة.
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جونسون يؤكد أنه لن يستقيل على خلفية الحفلات التي أقيمت في مقر إقامته خلال فترة الإغلاق
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وذكرت قناة "آي.تي.في" أن جونسون حضر حفلا مفاجئا بمناسبة عيد ميلاده في 19 يونيو/حزيران، ضم أكثر من 30 شخصا في غرفة في مجلس الوزراء، في العقار رقم 10، شارع دونينغ ستريت، وهو مكتبه ومقر إقامته.

وقدّم جونسون عدة تفسيرات بشأن مزاعم سابقة، منها قوله إنه لم يخرق أي قواعد ومن ثم اعتذر للشعب البريطاني عما بدا أنه نفاق بحضوره مثل هذه التجمعات.

ومن المقرر أن تنشر سو جراي المسؤولة بمكتب رئيس الوزراء، في وقت لاحق هذا الأسبوع، تحقيقا رسميا بشأن الحفلات التي أقيمت وقت الإغلاق. وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن جراي كانت على علم بتفاصيل الحفل.
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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11 يناير, 17:54 GMT
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء لقناة "آي.تي.في": "هذا غير صحيح على الإطلاق... وفقا للتدابير المفروضة في ذلك الوقت، استضاف رئيس الوزراء عددا بسيطا من أفراد عائلته في الخارج ذلك المساء".
وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إنه يتعين على جونسون الرحيل.
وأضاف: "هذا دليل آخر على أن لدينا رئيس وزراء يعتقد أن القواعد التي يفرضها لا تنطبق عليه".
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