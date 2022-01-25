https://arabic.sputniknews.com/20220125/الشرطة-البريطانية-تفتح-التحقيق-بعد-ظهور-أدلة-جديدة-على-مخالفات-رئيس-الوزراء-1057084539.html

الشرطة البريطانية تفتح التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة على مخالفات رئيس الوزراء

الشرطة البريطانية تفتح التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة على مخالفات رئيس الوزراء

أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق في حفلات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بوريس جونسون خلال فترات الإغلاق. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T10:43+0000

2022-01-25T10:43+0000

2022-01-25T10:44+0000

العالم

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056214429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0b4afc46f82a8ae340f264274408381.jpg

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني مزاعم جديدة بشأن خرق تدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا التي فرضها، عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ في داوننغ ستريت، عندما كان الحظر مفروضا على التجمعات في الأماكن المغلقة.وذكرت قناة "آي.تي.في" أن جونسون حضر حفلا مفاجئا بمناسبة عيد ميلاده في 19 يونيو/حزيران، ضم أكثر من 30 شخصا في غرفة في مجلس الوزراء، في العقار رقم 10، شارع دونينغ ستريت، وهو مكتبه ومقر إقامته.ومن المقرر أن تنشر سو جراي المسؤولة بمكتب رئيس الوزراء، في وقت لاحق هذا الأسبوع، تحقيقا رسميا بشأن الحفلات التي أقيمت وقت الإغلاق. وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن جراي كانت على علم بتفاصيل الحفل.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء لقناة "آي.تي.في": "هذا غير صحيح على الإطلاق... وفقا للتدابير المفروضة في ذلك الوقت، استضاف رئيس الوزراء عددا بسيطا من أفراد عائلته في الخارج ذلك المساء".وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إنه يتعين على جونسون الرحيل.وأضاف: "هذا دليل آخر على أن لدينا رئيس وزراء يعتقد أن القواعد التي يفرضها لا تنطبق عليه".

https://arabic.sputniknews.com/20220119/جونسون-يؤكد-أنه-لن-يستقيل-ويدعو-لانتظار-نتائج-التحقيق-في-حفلات-الحكومة-خلال-فترة-الإغلاق-1056619358.html

https://arabic.sputniknews.com/20220111/نصف-الناخبين-في-بريطانيا-يريدون-من-بوريس-جونسون-الاستقالة-1055258591.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, بريطانيا