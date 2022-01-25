الشرطة البريطانية تفتح التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة على مخالفات رئيس الوزراء

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني مزاعم جديدة بشأن خرق تدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا التي فرضها، عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ في داوننغ ستريت، عندما كان الحظر مفروضا على التجمعات في الأماكن المغلقة.وذكرت قناة "آي.تي.في" أن جونسون حضر حفلا مفاجئا بمناسبة عيد ميلاده في 19 يونيو/حزيران، ضم أكثر من 30 شخصا في غرفة في مجلس الوزراء، في العقار رقم 10، شارع دونينغ ستريت، وهو مكتبه ومقر إقامته.ومن المقرر أن تنشر سو جراي المسؤولة بمكتب رئيس الوزراء، في وقت لاحق هذا الأسبوع، تحقيقا رسميا بشأن الحفلات التي أقيمت وقت الإغلاق. وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن جراي كانت على علم بتفاصيل الحفل.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء لقناة "آي.تي.في": "هذا غير صحيح على الإطلاق... وفقا للتدابير المفروضة في ذلك الوقت، استضاف رئيس الوزراء عددا بسيطا من أفراد عائلته في الخارج ذلك المساء".وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إنه يتعين على جونسون الرحيل.وأضاف: "هذا دليل آخر على أن لدينا رئيس وزراء يعتقد أن القواعد التي يفرضها لا تنطبق عليه".
أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق في حفلات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بوريس جونسون خلال فترات الإغلاق.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني مزاعم جديدة بشأن خرق تدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا التي فرضها، عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ في داوننغ ستريت، عندما كان الحظر مفروضا على التجمعات في الأماكن المغلقة.
وذكرت قناة "آي.تي.في" أن جونسون حضر حفلا مفاجئا بمناسبة عيد ميلاده في 19 يونيو/حزيران، ضم أكثر من 30 شخصا في غرفة في مجلس الوزراء، في العقار رقم 10، شارع دونينغ ستريت، وهو مكتبه ومقر إقامته.
وقدّم جونسون عدة تفسيرات بشأن مزاعم سابقة، منها قوله إنه لم يخرق أي قواعد ومن ثم اعتذر للشعب البريطاني عما بدا أنه نفاق بحضوره مثل هذه التجمعات.
ومن المقرر أن تنشر سو جراي المسؤولة بمكتب رئيس الوزراء، في وقت لاحق هذا الأسبوع، تحقيقا رسميا بشأن الحفلات التي أقيمت وقت الإغلاق. وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن جراي كانت على علم بتفاصيل الحفل.