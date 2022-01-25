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الصحة الإسرائيلية تستعد لتقديم جرعة رابعة من لقاحات كورونا
الصحة الإسرائيلية تستعد لتقديم جرعة رابعة من لقاحات كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الخبراء لديها أوصوا بتقديم جرعة رابعة من لقاحات كورونا. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T07:57+0000
2022-01-25T07:57+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت وكالة "رويترز"، إن الصحة الإسرائيلية قد تعطي الجرعة الرابعة لجميع البالغين.ويشترط للجرعة الرابعة مرور 5 أشهر على الجرعة الثالثة أو التعافي من كورونا.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، إصابة 67 ألف 198 شخصا جديدا بفيروس كورونا؛ فيما قالت وسائل إعلام إن نحو مليون شخص أصيبوا بالعدوى، منذ بداية العام الجاري.وبلغ عدد المصابين، منذ بداية الجائحة في إسرائيل مليون و951 ألفا و631 شخصا.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "إسرائيل تحتل المرتبة الأولى في العالم، من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، مقارنة بعدد السكان (نحو 9.3 مليونا)".وأضافت الصحيفة إن "حوالي مليون إسرائيلي أصيبوا [بالفيروس]، منذ بداية الشهر، وتوفي 196 شخصا"، ويرقد في المستشفيات، حاليا، نحو 2181 مريضا مصابا بفيروس كورونا، بينهم 783 حالة خطيرة، و144 منهم يخضعون إلى تنفس اصطناعي.كذلك يرقد في المستشفيات 249 مريضا في حالة متوسطة، و923 مريضا في حالة طفيفة.
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أخبار إسرائيل اليوم

الصحة الإسرائيلية تستعد لتقديم جرعة رابعة من لقاحات كورونا

07:57 GMT 25.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الخبراء لديها أوصوا بتقديم جرعة رابعة من لقاحات كورونا.
وقالت وكالة "رويترز"، إن الصحة الإسرائيلية قد تعطي الجرعة الرابعة لجميع البالغين.
ويشترط للجرعة الرابعة مرور 5 أشهر على الجرعة الثالثة أو التعافي من كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، إصابة 67 ألف 198 شخصا جديدا بفيروس كورونا؛ فيما قالت وسائل إعلام إن نحو مليون شخص أصيبوا بالعدوى، منذ بداية العام الجاري.

وبلغ عدد المصابين، منذ بداية الجائحة في إسرائيل مليون و951 ألفا و631 شخصا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "إسرائيل تحتل المرتبة الأولى في العالم، من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، مقارنة بعدد السكان (نحو 9.3 مليونا)".

وأضافت الصحيفة إن "حوالي مليون إسرائيلي أصيبوا [بالفيروس]، منذ بداية الشهر، وتوفي 196 شخصا"، ويرقد في المستشفيات، حاليا، نحو 2181 مريضا مصابا بفيروس كورونا، بينهم 783 حالة خطيرة، و144 منهم يخضعون إلى تنفس اصطناعي.

كذلك يرقد في المستشفيات 249 مريضا في حالة متوسطة، و923 مريضا في حالة طفيفة.
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