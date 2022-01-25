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https://arabic.sputniknews.com/20220125/الصدر-يؤكد-المضي-قدما-نحو-تنظيم-الحشد-الشعبي-1057115259.html
الصدر يؤكد المضي قدما نحو "تنظيم" الحشد الشعبي
الصدر يؤكد المضي قدما نحو "تنظيم" الحشد الشعبي
قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن "التيار يعمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، في وقت فازت فيه الكتلة الصدرية بالأكثرية في... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:00+0000
2022-01-25T12:00+0000
العالم العربي
العراق
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وقال الصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، في أعقاب حكم بدستورية أولى جلسات البرلمان حيث تم انتخاب رئيس ونائبين: "ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية"، مضيفا "حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية".وأوضح أن هناك "من يريد تشويه صورة الحشد الشعبي"، مضيفا رغبتهم في "تنظيم" الحشد نفسه.ونوه إلى أن "البعض كان يريد تأجيل الانتخابات المبكرة وموقفنا كان ثابت بإجرائها"، موضحا "إنني دعوت مسبقا الإطار التنسيقي إلى المجيء للنجف الأشرف لتداول الأمور وطنيا لكنهم رفضوا".ووجه مقتدى الصدر رسالة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) الذي قال إنه يروج شائعات لعودته إلى البلاد.وقال الصدر في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "يشيع العدو الإرهابي بأنه قادم، فإذا أنتم قادمون فإنا قادرون".واعتبر الصدر أن المشكلة الأكبر تكمن في أن البعض يضخمون الأمر "ليشيع الخوف والرعب والطائفية في أوساط الشعب العراقي فيكون داعش بنظرهم حامي الأرض والعرض".
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العالم العربي, العراق

الصدر يؤكد المضي قدما نحو "تنظيم" الحشد الشعبي

12:00 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANIعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
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قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن "التيار يعمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، في وقت فازت فيه الكتلة الصدرية بالأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة".
وقال الصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، في أعقاب حكم بدستورية أولى جلسات البرلمان حيث تم انتخاب رئيس ونائبين: "ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية"، مضيفا "حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية".
وأوضح أن هناك "من يريد تشويه صورة الحشد الشعبي"، مضيفا رغبتهم في "تنظيم" الحشد نفسه.
ونوه إلى أن "البعض كان يريد تأجيل الانتخابات المبكرة وموقفنا كان ثابت بإجرائها"، موضحا "إنني دعوت مسبقا الإطار التنسيقي إلى المجيء للنجف الأشرف لتداول الأمور وطنيا لكنهم رفضوا".
ووجه مقتدى الصدر رسالة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) الذي قال إنه يروج شائعات لعودته إلى البلاد.
وقال الصدر في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "يشيع العدو الإرهابي بأنه قادم، فإذا أنتم قادمون فإنا قادرون".
واعتبر الصدر أن المشكلة الأكبر تكمن في أن البعض يضخمون الأمر "ليشيع الخوف والرعب والطائفية في أوساط الشعب العراقي فيكون داعش بنظرهم حامي الأرض والعرض".
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