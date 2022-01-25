الصدر يؤكد المضي قدما نحو "تنظيم" الحشد الشعبي

وقال الصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، في أعقاب حكم بدستورية أولى جلسات البرلمان حيث تم انتخاب رئيس ونائبين: "ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية"، مضيفا "حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية".وأوضح أن هناك "من يريد تشويه صورة الحشد الشعبي"، مضيفا رغبتهم في "تنظيم" الحشد نفسه.ونوه إلى أن "البعض كان يريد تأجيل الانتخابات المبكرة وموقفنا كان ثابت بإجرائها"، موضحا "إنني دعوت مسبقا الإطار التنسيقي إلى المجيء للنجف الأشرف لتداول الأمور وطنيا لكنهم رفضوا".ووجه مقتدى الصدر رسالة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) الذي قال إنه يروج شائعات لعودته إلى البلاد.وقال الصدر في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "يشيع العدو الإرهابي بأنه قادم، فإذا أنتم قادمون فإنا قادرون".واعتبر الصدر أن المشكلة الأكبر تكمن في أن البعض يضخمون الأمر "ليشيع الخوف والرعب والطائفية في أوساط الشعب العراقي فيكون داعش بنظرهم حامي الأرض والعرض".
قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن "التيار يعمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، في وقت فازت فيه الكتلة الصدرية بالأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة".
وقال الصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، في أعقاب حكم بدستورية أولى جلسات البرلمان حيث تم انتخاب رئيس ونائبين: "ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية"، مضيفا "حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية". وأوضح أن هناك "من يريد تشويه صورة الحشد الشعبي"، مضيفا رغبتهم في "تنظيم" الحشد نفسه.