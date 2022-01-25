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https://arabic.sputniknews.com/20220125/العلامات-المبكرة-لمرض-السكري-1057053839.html
العلامات المبكرة لمرض السكري
العلامات المبكرة لمرض السكري
كشفت طبيبة الغدد الصماء الروسية ألينا باريدو عن كيفية التعرف على تطور مرض السكري. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T09:30+0000
2022-01-25T09:30+0000
2022-01-25T09:30+0000
مجتمع
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فوفقًا للطبيبة، إن السبب الرئيسي لزيارة طبيب الغدد الصماء هو عدد من العلامات التي تشير إلى احتمال تطور مرض السكري.وتحذر من أن "أعراض مرض الغدد الصماء واسعة ومعقدة للغاية، لذا فإن معرفة موعد زيارة اختصاصي الغدد الصماء قد يكون أمرًا صعبًا"، حسب موقع "ميديك فوروم".ومع ذلك، بالنسبة لمرض السكري، هناك علامات مميزة "تخبرك" عندما تحتاج إلى طلب المساعدة. تشمل هذه الأعراض:-التبول المفرط.-حكة في الأغشية المخاطية والجلد.-الظهور المنتظم لآفات الجلد الالتهابية المستعصية.-الصداع المنتظم، خاصة عند الشعور بالجوع.-التعب المفرط وضعف العضلات.-زيادة حادة في الشهية، مع فقدان الوزن.-كثرة الشعور بالعطش وجفاف الفم.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
العلامات المبكرة لمرض السكري
كشفت طبيبة الغدد الصماء الروسية ألينا باريدو عن كيفية التعرف على تطور مرض السكري.
فوفقًا للطبيبة، إن السبب الرئيسي لزيارة طبيب الغدد الصماء هو عدد من العلامات
التي تشير إلى احتمال تطور مرض السكري
.
وتحذر من أن "أعراض مرض الغدد الصماء واسعة ومعقدة للغاية، لذا فإن معرفة موعد زيارة اختصاصي الغدد الصماء قد يكون أمرًا صعبًا"، حسب موقع "ميديك فوروم".
ومع ذلك، بالنسبة لمرض السكري، هناك علامات مميزة "تخبرك" عندما تحتاج إلى طلب المساعدة. تشمل هذه الأعراض:
-حكة في الأغشية المخاطية والجلد.
-الظهور المنتظم لآفات الجلد الالتهابية المستعصية.
-الصداع المنتظم، خاصة عند الشعور بالجوع.
-التعب المفرط وضعف العضلات.
-زيادة حادة في الشهية، مع فقدان الوزن.
-كثرة الشعور بالعطش وجفاف الفم.