https://arabic.sputniknews.com/20220125/القضاء-الإيراني-يوجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-بشأن-مجزرة-التحالف-العربي-في-اليمن-1057084034.html

القضاء الإيراني يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن "مجزرة التحالف العربي في اليمن"

القضاء الإيراني يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن "مجزرة التحالف العربي في اليمن"

بعث رئيس السلطة القضائية الإيراني، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بشأن ما وصفها "المجازر التي ارتكبها... 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T10:37+0000

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وأدان نائب رئيس السلطة القضائية، أمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي، في الرسالة التي کتبها، "المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، داعیا إیاها لبذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومؤيديها للعدالة.وقال غریب أبادي إن "العالم شهد مرة أخرى عملاً إجرامياً أدى إلى استشهاد أو جرح أكثر من 360 شخصا من بينهم 3 أطفال وذلك جراء غارات على سجن في اليمن"، مشيرا إلى أن التحالف "نفذ أكثر من 839 غارة جوية في يناير على المدنيين ومنازلهم والبنية التحتية اليمنية".وأضاف أن "الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي"، مؤكدا أن "عدم احترام هذه المبادئ سیوفر الأرضیة لإحالة القضية إلى الجهات الدولية المختصة".وقال إن "الشعب اليمني دأب على التضحية بأرواحه وممتلكاته لأكثر من 6 سنوات لمجرد ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل الاستقلال"، مؤکدا علی "دور المنظمات الدولية في انعکاس هذه الجرائم وإدانتها بشدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها".وكانت هيئة إنقاذ الطفولة الد بقيادة السعودية أكدت، فجر السبت الماضي، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز فمحافظة صعدة اليمنية، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق ذاته، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.يمن جانبه، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز في محافظة صعدة اليمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/عودة-خدمات-الإنترنت-في-اليمن-بعد-انقطاع-4-أيام-عقب-ضربات-جوية-نفذها-التحالف-العربي-1057052498.html

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