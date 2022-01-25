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https://arabic.sputniknews.com/20220125/القوات-البحرية-الروسية-والصينية-تجريان-تدريبات-في-بحر-العربفيديو-1057047126.html
القوات البحرية الروسية والصينية تجريان تدريبات مشتركة في بحر العرب...فيديو
القوات البحرية الروسية والصينية تجريان تدريبات مشتركة في بحر العرب...فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة في بحر العرب تحمل اسم "بحر السلام-2022". 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T06:52+0000
2022-01-25T06:52+0000
2022-01-25T06:54+0000
رصد عسكري
الصين
تدريبات
بحر العرب
الجيش الروسي
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موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "جرت تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة في القسم الغربي من بحر العرب، وتحمل اسم "بحر السلام-2022".وأشار البيان إلى أن القوات البحرية الروسية والصينية قامت خلال التدريبات بتنفيذ مناورات تكتيكية، والتدريب على تفتيش سفينة شحن مختطفة وتحرير طاقمها.من الجانب الروسي، شاركت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في التدريبات، بما في ذلك طراد الصواريخ فارياغ.بعد الانتهاء من التدريبات، واصلت مفرزة السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ أداء المهام وفقًا لخطة الرحلات البحرية البعيدة المدى. وفي وقت سابق، شاركت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في التدريبات البحرية الروسية الهندية "باسيكس" والتدريبات البحرية الروسية الإيرانية الصينية "CHIRU-2022".
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رصد عسكري, الصين, تدريبات, بحر العرب, الجيش الروسي
القوات البحرية الروسية والصينية تجريان تدريبات مشتركة في بحر العرب...فيديو 06:52 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 25.01.2022)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة في بحر العرب تحمل اسم "بحر السلام-2022".
موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "جرت تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة في القسم الغربي من بحر العرب، وتحمل اسم "بحر السلام-2022".
وأشار البيان إلى أن القوات البحرية الروسية والصينية قامت خلال التدريبات
بتنفيذ مناورات تكتيكية
، والتدريب على تفتيش سفينة شحن مختطفة وتحرير طاقمها.
من الجانب الروسي، شاركت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في التدريبات، بما في ذلك طراد الصواريخ فارياغ.
بعد الانتهاء من التدريبات، واصلت مفرزة السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ أداء المهام وفقًا لخطة الرحلات البحرية البعيدة المدى.
وفي وقت سابق، شاركت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في التدريبات البحرية الروسية الهندية "باسيكس" والتدريبات البحرية الروسية الإيرانية الصينية "CHIRU-2022".