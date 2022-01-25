تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220125/القوات-البحرية-الروسية-والصينية-تجريان-تدريبات-في-بحر-العربفيديو-1057047126.html
القوات البحرية الروسية والصينية تجريان تدريبات مشتركة في بحر العرب...فيديو
القوات البحرية الروسية والصينية تجريان تدريبات مشتركة في بحر العرب...فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة في بحر العرب تحمل اسم "بحر السلام-2022". 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T06:52+0000
2022-01-25T06:54+0000
رصد عسكري
الصين
تدريبات
بحر العرب
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056801931_0:28:1627:943_1920x0_80_0_0_9b0aa6bf3a31c2303429017810b45e25.jpg
موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "جرت تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة في القسم الغربي من بحر العرب، وتحمل اسم "بحر السلام-2022".وأشار البيان إلى أن القوات البحرية الروسية والصينية قامت خلال التدريبات بتنفيذ مناورات تكتيكية، والتدريب على تفتيش سفينة شحن مختطفة وتحرير طاقمها.من الجانب الروسي، شاركت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في التدريبات، بما في ذلك طراد الصواريخ فارياغ.بعد الانتهاء من التدريبات، واصلت مفرزة السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ أداء المهام وفقًا لخطة الرحلات البحرية البعيدة المدى. وفي وقت سابق، شاركت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في التدريبات البحرية الروسية الهندية "باسيكس" والتدريبات البحرية الروسية الإيرانية الصينية "CHIRU-2022".
الصين
بحر العرب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056801931_166:0:1462:972_1920x0_80_0_0_44c2dca148bc74bd579f514410a997c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الصين, تدريبات, بحر العرب, الجيش الروسي

القوات البحرية الروسية والصينية تجريان تدريبات مشتركة في بحر العرب...فيديو

06:52 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 25.01.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورتدريبات ""تشيرو-2022" المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 21 يناير 2022
تدريبات تشيرو-2022 المشتركة بين روسيا والصين والهند وإيران في بحر العرب، 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة في بحر العرب تحمل اسم "بحر السلام-2022".
موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "جرت تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة في القسم الغربي من بحر العرب، وتحمل اسم "بحر السلام-2022".

وأشار البيان إلى أن القوات البحرية الروسية والصينية قامت خلال التدريبات بتنفيذ مناورات تكتيكية، والتدريب على تفتيش سفينة شحن مختطفة وتحرير طاقمها.
من الجانب الروسي، شاركت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في التدريبات، بما في ذلك طراد الصواريخ فارياغ.
بعد الانتهاء من التدريبات، واصلت مفرزة السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ أداء المهام وفقًا لخطة الرحلات البحرية البعيدة المدى.
وفي وقت سابق، شاركت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في التدريبات البحرية الروسية الهندية "باسيكس" والتدريبات البحرية الروسية الإيرانية الصينية "CHIRU-2022".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية