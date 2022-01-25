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https://arabic.sputniknews.com/20220125/الكشف-عن-طرق-منزلية-لعلاج-متحورأوميكرون--1057145531.html
الكشف عن طرق منزلية لعلاج متحور"أوميكرون"
الكشف عن طرق منزلية لعلاج متحور"أوميكرون"
في كثير من الحالات، تتطلب عدوى كوفيد التي يسببها أوميكرون علاجا للأعراض فقط، والذي لا ينطوي على دخول المستشفى ويكون ممكنا تماما في المنزل. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T14:06+0000
2022-01-25T14:06+0000
مجتمع
علوم
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لدى الأطباء اليوم فكرة جيدة عما ينجح وما لا يصلح عندما يتعلق الأمر بالعلاج المنزلي لفيروس كورونا. ما الذي يمكن أن نفعله بأنفسنا، وفقًا للأطباء، للتخفيف من أعراض العدوى؟تناول مسكنات الألم والحمى التي لا تستلزم وصفة طبيةإذا كان المريض يعاني من الصداع والحمى وآلام الجسم، فيجب أن تساعد هذه العلاجات.استخدم مضادات السعال ومزيلات الاحتقانلا يظهر السعال واحتقان الأنف مع سيلان الأنف لدى جميع المصابين بعدوى أوميكرون، ولكن لا يزال لدى كثير من الأشخاص. وفقًا للأطباء، يمكننا استخدام أدوية السعال وأدوية احتقان الأنف، التي لا تستلزم وصفة طبية لمكافحة هذه الأعراض، وهي نفس الأدوية التي نستخدمها لنزلات البرد.شرب الكثير من الماءلاحظ جميع الأطباء، في حديثهم عن كيفية علاج مرض كوفيد -19 في المنزل، أهمية ترطيب الجسم جيدًا - فهذا يساعد على تطهيره من المكونات السامة المحتملة. وفقًا للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، يجب أن يهدف الرجال إلى شرب ما لا يقل عن 15.5 كوبًا من السوائل يوميا، ويجب على النساء تناول 11.5 كوبًا. الاسترخاءتسمح الراحة لجهاز المناعة ببناء الطاقة لمحاربة العدوى ويخفف من حدة بعض الأعراض.مراقبة مستويات الأكسجين في الدماليوم، من المفيد أن يكون لديك مقياس تأكسج النبض في مجموعة الإسعافات الأولية، والذي يسمح لك باكتشاف تشبع الأكسجين في الدم (والذي بدوره يعكس حالة ووظيفة الرئتين). إذا انخفضت قراءة العداد عن 95%، يجب الاتصال بالطبيب واستشارته.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/علامات-على-جلدك-تنذر-بإصابتك-بمتحور-أوميكرون-1054666540.html
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مجتمع, علوم

الكشف عن طرق منزلية لعلاج متحور"أوميكرون"

14:06 GMT 25.01.2022
© REUTERS / DADO RUVICتسجيل أول وفاة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية 20 ديسمبر 2021
تسجيل أول وفاة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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في كثير من الحالات، تتطلب عدوى كوفيد التي يسببها أوميكرون علاجا للأعراض فقط، والذي لا ينطوي على دخول المستشفى ويكون ممكنا تماما في المنزل.
لدى الأطباء اليوم فكرة جيدة عما ينجح وما لا يصلح عندما يتعلق الأمر بالعلاج المنزلي لفيروس كورونا. ما الذي يمكن أن نفعله بأنفسنا، وفقًا للأطباء، للتخفيف من أعراض العدوى؟
تناول مسكنات الألم والحمى التي لا تستلزم وصفة طبية
إذا كان المريض يعاني من الصداع والحمى وآلام الجسم، فيجب أن تساعد هذه العلاجات.
استخدم مضادات السعال ومزيلات الاحتقان
لا يظهر السعال واحتقان الأنف مع سيلان الأنف لدى جميع المصابين بعدوى أوميكرون، ولكن لا يزال لدى كثير من الأشخاص. وفقًا للأطباء، يمكننا استخدام أدوية السعال وأدوية احتقان الأنف، التي لا تستلزم وصفة طبية لمكافحة هذه الأعراض، وهي نفس الأدوية التي نستخدمها لنزلات البرد.
سرطان الجلد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
علامات على جلدك تنذر بإصابتك بمتحور أوميكرون
27 ديسمبر 2021, 14:27 GMT
شرب الكثير من الماء
لاحظ جميع الأطباء، في حديثهم عن كيفية علاج مرض كوفيد -19 في المنزل، أهمية ترطيب الجسم جيدًا - فهذا يساعد على تطهيره من المكونات السامة المحتملة. وفقًا للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، يجب أن يهدف الرجال إلى شرب ما لا يقل عن 15.5 كوبًا من السوائل يوميا، ويجب على النساء تناول 11.5 كوبًا.
الاسترخاء
تسمح الراحة لجهاز المناعة ببناء الطاقة لمحاربة العدوى ويخفف من حدة بعض الأعراض.
مراقبة مستويات الأكسجين في الدم
اليوم، من المفيد أن يكون لديك مقياس تأكسج النبض في مجموعة الإسعافات الأولية، والذي يسمح لك باكتشاف تشبع الأكسجين في الدم (والذي بدوره يعكس حالة ووظيفة الرئتين). إذا انخفضت قراءة العداد عن 95%، يجب الاتصال بالطبيب واستشارته.
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