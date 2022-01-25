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المجلس السياسي الأعلى في اليمن يهدد الإمارات والسعودية بـ"إعصار مدمر" بعد هجومين جديدين
المجلس السياسي الأعلى في اليمن يهدد الإمارات والسعودية بـ"إعصار مدمر" بعد هجومين جديدين
قال المجلس السياسي الأعلى في اليمن، إن "عملية "إعصار اليمن الثانية" حققت أهدافها في السعودية والإمارات"، مؤكدا أنها جاءت ردا على جرائمهما وتأديبا لهما. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T06:39+0000
2022-01-25T06:39+0000
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ودعا المجلس، في بيانه له، نقلته قناة المسيرة، "الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسيّر إلى مضاعفة الجهود نحو عمليات نوعية مركّزة ورادعة للمعتدين على اليمن أياً كانوا"، مؤكدا "المضي بثبات في تحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية".وطالب كل من يجهل تاريخ اليمن أن يعيد حساباته اليوم، مؤكدا أن "هذه الرسائل ليست سوى رأس جبل الجليد من الإعصار اليمني الاستراتيجي المدمر لكل مؤامرات الأمريكي والصهيوني".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر أمس الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه البلاد.كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله" في الجوف في اليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة دبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/القوات-الأمريكية-في-قاعدة-الظفرة-تعلن-اعتراض-صاروخين-استخدما-لمهاجمة-الإمارات-1057040304.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

المجلس السياسي الأعلى في اليمن يهدد الإمارات والسعودية بـ"إعصار مدمر" بعد هجومين جديدين

06:39 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAISرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAIS
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قال المجلس السياسي الأعلى في اليمن، إن "عملية "إعصار اليمن الثانية" حققت أهدافها في السعودية والإمارات"، مؤكدا أنها جاءت ردا على جرائمهما وتأديبا لهما.
ودعا المجلس، في بيانه له، نقلته قناة المسيرة، "الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسيّر إلى مضاعفة الجهود نحو عمليات نوعية مركّزة ورادعة للمعتدين على اليمن أياً كانوا"، مؤكدا "المضي بثبات في تحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية".
الجيش الإماراتي - طائرات ميراج 2000 وإف-16 التابعة لقوات الطيران الإماراتية خلال المناورات المشتركة مع القوات الفرنسية في صحراء أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة تعلن اعتراض صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات
أمس, 19:38 GMT
وطالب كل من يجهل تاريخ اليمن أن يعيد حساباته اليوم، مؤكدا أن "هذه الرسائل ليست سوى رأس جبل الجليد من الإعصار اليمني الاستراتيجي المدمر لكل مؤامرات الأمريكي والصهيوني".
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر أمس الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه البلاد.
كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله" في الجوف في اليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة دبي.
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