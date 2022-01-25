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https://arabic.sputniknews.com/20220125/اليابان-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-بإصابات-كورونا-1057156185.html
اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا
اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا
سجلت اليابان رقمًا قياسيًا جديدًا بإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 62612 حالة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T14:54+0000
2022-01-25T14:54+0000
2022-01-25T14:54+0000
اليابان
فيروس كورونا
أوميكرون
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سبوتنيك - فحسب إذاعة "إن إتش كيه" اليابانية، فقد شمل الإعلان عن الإصابات وجود 39 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكدت أنه تم تسجيل 12813 إصابة جديدة في طوكيو، و8612 في محافظة أوساكا، و4131 في كاناغاوا، و4120 في أيشي.وقالت الإذاعة إنه من المتوقع أن تكون الإجراءات سارية المفعول من 27 يناير/ كانون الثاني إلى 20 فبراير/ شباط المقبل.ويسمح للسلطات المحلية باتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بساعات عمل مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والمقاهي والمطاعم، وفرض قيود على الحد الأقصى لعدد الزوار، وفرض حظر على بيع الكحول في المطاعم والحانات.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/اليابان-تطرح-لقاحا-يمنح-المناعة-مدى-الحياة-ضد-كورونا-1054820452.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليابان, فيروس كورونا, أوميكرون
اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا
سجلت اليابان رقمًا قياسيًا جديدًا بإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 62612 حالة.
سبوتنيك - فحسب إذاعة "إن إتش كيه" اليابانية، فقد شمل
الإعلان عن الإصابات
وجود 39 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت أنه تم تسجيل 12813 إصابة جديدة في طوكيو، و8612 في محافظة أوساكا، و4131 في كاناغاوا، و4120 في أيشي.
وفي سياق متصل وافق مجلس خبراء
فيروس كورونا
، اليوم الثلاثاء أيضًا، على خطة الحكومة لتوسيع الإجراءات المعززة لتشمل 18 محافظة أخرى، وتوسيعها في أوكيناوا وياماغوتشي وهيروشيما.
وقالت الإذاعة إنه من المتوقع أن تكون الإجراءات سارية المفعول من 27 يناير/ كانون الثاني إلى 20 فبراير/ شباط المقبل.
وتجاوزت البلاد علامة 2 مليون إصابة في 20 يناير الجاري وفي اليوم التالي، ولذلك فرضت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في طوكيو و 12 محافظة أخرى.
ويسمح للسلطات المحلية باتخاذ
قرارات مستقلة
تتعلق بساعات عمل مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والمقاهي والمطاعم، وفرض قيود على الحد الأقصى لعدد الزوار، وفرض حظر على بيع الكحول في المطاعم والحانات.