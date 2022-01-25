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https://arabic.sputniknews.com/20220125/بايدن-يشتم-صحفيا-بـعبارة-نابيةفيديو-1057046975.html
بايدن يشتم صحفيا بـعبارة "نابية"...فيديو
بايدن يشتم صحفيا بـعبارة "نابية"...فيديو
شتم الرئيس الأمريكي جو بايدن، صحفيًا، واصفا إياه بـ"ابن العاهرة" خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T06:47+0000
2022-01-25T06:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
صحفي
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وحصلت الواقعة بعد اجتماع مجلس التنافس في البيت الأبيض لمحاولة خفض الأسعار، حيث إلتقى الرئيس الأمريكي مجموعة من الصحفيين في الغرفة الشرقية.ووجه مراسل "فوكس"، بيتر دوسي، سؤالا لبايدن، قائلا: "هل ستجيب عن سؤال حول التضخم؟ هل تعتقد أن التضخم مسؤولية سياسية في الانتخابات النصفية المقبلة؟".وأشارت شبكة "سي إن إن" أن بايدن اتصل بالصحفي بعد وقت قصير من الحوار الذي دار بينهما واعتذر عن تصرفه، مؤكدا أنه "لطّف الأجواء"، وأشار إلى أنه يُقدر له ذلك.وقال الصحفي عن بايدن: "لقد اتصل بي بعد حوالي الساعة مما حدث، وقال لي: لا شيء شخصي"، حسب قوله.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, صحفي

بايدن يشتم صحفيا بـعبارة "نابية"...فيديو

06:47 GMT 25.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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شتم الرئيس الأمريكي جو بايدن، صحفيًا، واصفا إياه بـ"ابن العاهرة" خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.
وحصلت الواقعة بعد اجتماع مجلس التنافس في البيت الأبيض لمحاولة خفض الأسعار، حيث إلتقى الرئيس الأمريكي مجموعة من الصحفيين في الغرفة الشرقية.
ووجه مراسل "فوكس"، بيتر دوسي، سؤالا لبايدن، قائلا: "هل ستجيب عن سؤال حول التضخم؟ هل تعتقد أن التضخم مسؤولية سياسية في الانتخابات النصفية المقبلة؟".

وأجاب الرئيس الأمريكي، قائلا: "إنه أصل عظيم... الكثير من التضخم"، ثم أضاف بايدن قائلا: "يا له من غبي ابن عاهرة"، حسب قوله.

وأشارت شبكة "سي إن إن" أن بايدن اتصل بالصحفي بعد وقت قصير من الحوار الذي دار بينهما واعتذر عن تصرفه، مؤكدا أنه "لطّف الأجواء"، وأشار إلى أنه يُقدر له ذلك.
وقال الصحفي عن بايدن: "لقد اتصل بي بعد حوالي الساعة مما حدث، وقال لي: لا شيء شخصي"، حسب قوله.
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