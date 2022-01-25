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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/بث-مباشر-مباراة-المغرب-0-x-مالاوي-0-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-1057163495.html
بث مباشر... مباراة المغرب 0 X مالاوي 0 في بطولة الأمم الأفريقية
بث مباشر... مباراة المغرب 0 X مالاوي 0 في بطولة الأمم الأفريقية
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي المغرب ومالاوي في دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T18:36+0000
2022-01-25T18:36+0000
2022-01-25T18:36+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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بث مباشر... مباراة المغرب 0 X مالاوي 0 في بطولة الأمم الأفريقية
يتبع
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي المغرب ومالاوي في دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
الجديد أولاًالقديم أولاً
تقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو، في السابعة بتوقيت غرينتش (التاسعة بتوقيت القاهرة)
تشارليز توم لحراسة المرمى.
ستانلي سانودي – جوميزجاني شيروا - لاورينسي تشازيا - دينس تشيمبزي، في خط الدفاع.
جون باندا - شيمويومي إيدانا - فرانسيسكو مادينجا – موسيم موهيني، في خط الوسط.
خدي ميابا – جابادينيو ماهاجنو، في خط الهجوم.
ياسين بونو لحراسة المرمى.
أشرف حكيمي – نايف أكرد – رومان سايس – آدم ماسينا، في خط الدفاع.
سفيان أمرابط – سليم أملاح - عمران لوزا، في خط الوسط.
أيوب الكعبي – سفيان بوفال – يوسف النصيري في خط الهجوم.