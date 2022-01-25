تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/بث-مباشر-مباراة-المغرب-0-x-مالاوي-0-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-1057163495.html
بث مباشر... مباراة المغرب 0 X مالاوي 0 في بطولة الأمم الأفريقية
بث مباشر... مباراة المغرب 0 X مالاوي 0 في بطولة الأمم الأفريقية
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي المغرب ومالاوي في دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T18:36+0000
2022-01-25T18:36+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104218/77/1042187720_0:210:4040:2483_1920x0_80_0_0_20ab651c01b7ae970818851e0c4aeccf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104218/77/1042187720_224:0:3816:2694_1920x0_80_0_0_5c84374cad25aa161f83d5700da1c29a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, новый онлайн для белой редактуры
منتخب المغرب - سبوتنيك عربي

بث مباشر... مباراة المغرب 0 X مالاوي 0 في بطولة الأمم الأفريقية

18:36 GMT 25.01.2022
تابعنا عبر
يتبع
تنطلق بعد قليل مباراة منتخبي المغرب ومالاوي في دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
الجديد أولاًالقديم أولاً
18:44 GMT 25.01.2022
تقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو، في السابعة بتوقيت غرينتش (التاسعة بتوقيت القاهرة)
18:42 GMT 25.01.2022
18:41 GMT 25.01.2022
تشكيل مالاوي:
تشارليز توم لحراسة المرمى.
ستانلي سانودي – جوميزجاني شيروا - لاورينسي تشازيا - دينس تشيمبزي، في خط الدفاع.
جون باندا - شيمويومي إيدانا - فرانسيسكو مادينجا – موسيم موهيني، في خط الوسط.
خدي ميابا – جابادينيو ماهاجنو، في خط الهجوم.
18:39 GMT 25.01.2022
تشكيل المغرب:
ياسين بونو لحراسة المرمى.
أشرف حكيمي – نايف أكرد – رومان سايس – آدم ماسينا، في خط الدفاع.
سفيان أمرابط – سليم أملاح - عمران لوزا، في خط الوسط.
أيوب الكعبي – سفيان بوفال – يوسف النصيري في خط الهجوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية