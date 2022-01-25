https://arabic.sputniknews.com/20220125/بعد-تقرير-المواجهة-بين-إسرائيل-وإيران-ما-هي-قدرات-جيوش-البلدين-في-2022؟-1057161240.html

بعد تقرير المواجهة بين إسرائيل وإيران... ما هي قدرات جيوش البلدين في 2022؟

بعد تقرير المواجهة بين إسرائيل وإيران... ما هي قدرات جيوش البلدين في 2022؟

يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 عالميا بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 140 جيشا في العالم لعام 2022. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T17:05+0000

2022-01-25T17:05+0000

2022-01-25T17:05+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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ويقول "التقرير الاستراتيجي" الذي أصدره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي لعام 2022، إن إسرائيل لا تستطيع مواجهة إيران وما تمثله من تحديات بصورة منفردة، مشددا على أهمية تعميق العلاقات بين تل أبيب وواشنطن بغض النظر عن نتائج محادثات فيينا، الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.ما هي قدرات الجيش الإيراني؟يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويصل عدد جنود الجيش الإيراني إلى مليون و15 ألف جندي بينهم 575 ألف قوات عاملة و90 ألف قوات شبه عسكرية و350 ألف قوات احتياطية، بينما يتجاوز عدد سكان إيران 85 مليون نسمة بينهم أكثر من 40 مليون شخص يصلحون للخدمة العسكرية.تملك إيران 543 طائرة حربية بينها 197 مقاتلة وطائرة اعتراضية و23 طائرة هجومية و85 طائرة نقل عسكري و96 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة و7 طائرات تزود بالوقود في الجو و126 مروحية بينها 12 مروحية عسكرية.تضم القوات البرية الإيرانية ألفين و831 دبابة و7 آلاف و600 مدرعة وألف و30 مدفع ذاتي الحركة وألفين و108 مدفع ميداني وألفين و485 راجمة صواريخ.أما الأسطول الحربي الإيراني، فتشير إحصائيات الموقع لعام 2022، إلى أنه يحتل المرتبة رقم 21 عالميا بـ 142 وحدة بحرية بينها 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة و66 سفينة دورية وكاسحة ألغام واحدة.تمتلك إيران قوة دعم لوجيستي ضخمة تضم أسطول تجاري يتكون من 893 سفينة و4 موانئ و319 مطار.ما هي قدرات الجيش الإسرائيلي؟يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويصل عدد جنوده إلى 646 ألف جندي بينهم 173 ألف قوات عاملة و8 آلاف قوات شبه عسكرية و465 ألف قوات احتياطية.ويصل عدد سكان إسرائيل إلى 8 ملايين و787 ألف و45 نسمة، بينهم أكثر من 3 ملايين شخص يصلحون للخدمة العسكرية.تتكون القوات الجوية الإسرائيلية من 597 طائرة حربية تضم 141 مقاتلة وطائرة اعتراضية و27 طائرة هجومية و15 طائرة نقل عسكري و153 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة و11 طائرة تزود بالوقود و127 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.تتكون القوات البرية الإسرائيلية من 1900 دبابة و8 آلاف و44 مدرعة و650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و48 راجمة صواريخ.تمتلك إسرائيل أسطول حربي مكون من 67 وحدة بحرية بينها 7 كورفيتات و5 غواصات و45 سفينة دورية.تمتلك إسرائيل قوة دعم لوجيستي تضم أسطول تجاري مكون من 41 سفينة و5 موانئ و42 مطار.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/تقرير-استراتيجي-إسرائيل-لا-يمكنها-مواجهة-إيران-وحدها-1057048159.html

https://arabic.sputniknews.com/20200924/أخطر-الـدرونز-الإيرانية-سلاح-مرعب-في-سماء-الخليج-1046631349.html

https://arabic.sputniknews.com/20210912/مجلة-أمريكية-تحذر-من-قدرات-جنونية-للصواريخ-الإيرانية-1050119126.html

https://arabic.sputniknews.com/20211229/ما-هي-قدرات-عائلة-صواريخ-باراك-الإسرائيلية؟-1054742901.html

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