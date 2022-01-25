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https://arabic.sputniknews.com/20220125/بعد-فيلم-منى-زكيفنان-سعودي-يشن-هجوما-كاسحا-على-نتفليكس-1057051699.html
بعد فيلم منى زكي...فنان سعودي يشن هجوما كاسحا على "نتفليكس"
بعد فيلم منى زكي...فنان سعودي يشن هجوما كاسحا على "نتفليكس"
شن فنان سعودي، اليوم الثلاثاء، هجوما كاسحا على منصة "نتفليكس"، على خلفية الضجة التي أحدثها فيلم "أصحاب ولا أعز" بطولة الفنانة المصرية منى زكي. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T08:31+0000
2022-01-25T08:31+0000
ناصر القصبي
نيتفلكس
منى زكي
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وقال الفنان ناصر القصبي في تغريدتين على حسابه في موقع تويتر: "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله إيطالي نسخ بأكثر من لغة وفي نسخته العربية أحدث جدلاً".واعتبر أن الفيلم "لطيف" في حواراته وإخراجه، غير أنه يطرح المثلية الجنسية في محور لافت، مشيرا إلى أن صناعه كانوا يعرفون أن هذا "سيكون مثيرا ومسوقا أيضا".وأضاف القصبي: "نتفليكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية والتنازلات تبدأ بخطوة".وحذّر من أن تنعكس ما سماها "المواقف المايعة"، على الأفلام العربية والخليجية خلال العقود المقبلة لتطفح "بهذا الخلل الأخلاقي المشين"، وتتصالح معه الأجيال العربية المقبلة "كحق إنساني مشروع".وختم ناصر القصبي تغريداته، بالقول: "لذا وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهددة".وأثار فيلم "أصحاب ولا أعز" حالة من الجدل الواسع منذ بداية عرضه على منصة "نتفليكس" الرقمية الأسبوع الماضي، بسبب احتوائه على مشاهد وألفاظ رأى العديد من المشاهدين أنها غير لائقة ولا تتناسب مع القيم والعادات الشرقية.وكانت الفنانة منى زكي هي صاحبة النصيب الأكبر من هذا الهجوم، بسبب بعض المشاهد في الفيلم.ووصلت أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" إلى مجلس النواب المصري، بعد أن تقدم النائب محمود قاسم، ببيان عاجل لرئيس المجلس، المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، بشأن مضمون فيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي يزعم فيه أنه يروج للمثلية الجنسية.ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الأردني، إياد نصار، والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وهو نسخة عربية من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل".
https://arabic.sputniknews.com/20220124/نقابة-الممثلين-المصريين-تحدد-موقفها-من-دعم-منى-زكي-بعد-الهجوم-عليها-بسبب-أصحاب-ولا-أعز-1056929159.html
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ناصر القصبي, نيتفلكس, منى زكي

بعد فيلم منى زكي...فنان سعودي يشن هجوما كاسحا على "نتفليكس"

08:31 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBالفنانة المصرية منى زكي في مهرجان الجونة السينمائي 2019
الفنانة المصرية منى زكي في مهرجان الجونة السينمائي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
تابعنا عبر
شن فنان سعودي، اليوم الثلاثاء، هجوما كاسحا على منصة "نتفليكس"، على خلفية الضجة التي أحدثها فيلم "أصحاب ولا أعز" بطولة الفنانة المصرية منى زكي.
وقال الفنان ناصر القصبي في تغريدتين على حسابه في موقع تويتر: "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله إيطالي نسخ بأكثر من لغة وفي نسخته العربية أحدث جدلاً".
واعتبر أن الفيلم "لطيف" في حواراته وإخراجه، غير أنه يطرح المثلية الجنسية في محور لافت، مشيرا إلى أن صناعه كانوا يعرفون أن هذا "سيكون مثيرا ومسوقا أيضا".
وأضاف القصبي: "نتفليكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية والتنازلات تبدأ بخطوة".
وحذّر من أن تنعكس ما سماها "المواقف المايعة"، على الأفلام العربية والخليجية خلال العقود المقبلة لتطفح "بهذا الخلل الأخلاقي المشين"، وتتصالح معه الأجيال العربية المقبلة "كحق إنساني مشروع".
وختم ناصر القصبي تغريداته، بالقول: "لذا وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهددة".
وأثار فيلم "أصحاب ولا أعز" حالة من الجدل الواسع منذ بداية عرضه على منصة "نتفليكس" الرقمية الأسبوع الماضي، بسبب احتوائه على مشاهد وألفاظ رأى العديد من المشاهدين أنها غير لائقة ولا تتناسب مع القيم والعادات الشرقية.
الفنانة المصرية، منى زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
نقابة الممثلين المصريين تحدد موقفها من دعم منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب "أصحاب ولا أعز"
أمس, 09:26 GMT
وكانت الفنانة منى زكي هي صاحبة النصيب الأكبر من هذا الهجوم، بسبب بعض المشاهد في الفيلم.
ووصلت أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" إلى مجلس النواب المصري، بعد أن تقدم النائب محمود قاسم، ببيان عاجل لرئيس المجلس، المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، بشأن مضمون فيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي يزعم فيه أنه يروج للمثلية الجنسية.
ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الأردني، إياد نصار، والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وهو نسخة عربية من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل".
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