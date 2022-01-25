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بلغاريا تريد إحياء أسطول الغواصات
بلغاريا تريد إحياء أسطول الغواصات
وزارة الدفاع البلغارية بصدد إحياء أسطول الغواصات الخاص بها. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T08:26+0000
2022-01-25T08:26+0000
رصد عسكري
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تجري الدولة محادثات لشراء غواصات مستعملة، حسب موقع Warspot.ruنقلاعن بوابة euractiv.com.قالت وزارة الدفاع البلغارية إنها تتفاوض مع دولة معينة وتبحث عن طريقة لتخصيص أموال من الميزانية لشراء غواصة. ويعتقد الخبراء، أن الدولة المعينة هي ألمانيا، وتخطط بلغاريا لشراء غواصتين منها.بالمناسبة، كان لدى بلغاريا، في وقت سابق، أربع غواصات خاصة من مشروع "فارشافيانكا". أصبح آخرها معرضًا متحفيًا منذ عام 2011.
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رصد عسكري

بلغاريا تريد إحياء أسطول الغواصات

08:26 GMT 25.01.2022
© AP Photo / Anonymousغواصة أوسكار الروسية المصممة لتدمير حاملات الطائرات الأمريكية باستخدام الصواريخ المجنحة
غواصة أوسكار الروسية المصممة لتدمير حاملات الطائرات الأمريكية باستخدام الصواريخ المجنحة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Anonymous
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وزارة الدفاع البلغارية بصدد إحياء أسطول الغواصات الخاص بها.
تجري الدولة محادثات لشراء غواصات مستعملة، حسب موقع Warspot.ruنقلاعن بوابة euractiv.com.
قالت وزارة الدفاع البلغارية إنها تتفاوض مع دولة معينة وتبحث عن طريقة لتخصيص أموال من الميزانية لشراء غواصة. ويعتقد الخبراء، أن الدولة المعينة هي ألمانيا، وتخطط بلغاريا لشراء غواصتين منها.
بالمناسبة، كان لدى بلغاريا، في وقت سابق، أربع غواصات خاصة من مشروع "فارشافيانكا". أصبح آخرها معرضًا متحفيًا منذ عام 2011.
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