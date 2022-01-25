تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220125/بلغاريا-تريد-إحياء-أسطول-الغواصات-1057051575.html
بلغاريا تريد إحياء أسطول الغواصات
بلغاريا تريد إحياء أسطول الغواصات
وزارة الدفاع البلغارية بصدد إحياء أسطول الغواصات الخاص بها. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T08:26+0000
2022-01-25T08:26+0000
2022-01-25T08:26+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/18/1049648913_0:85:2000:1210_1920x0_80_0_0_1838c85da4e249a55c8426f2451823c4.jpg
تجري الدولة محادثات لشراء غواصات مستعملة، حسب موقع Warspot.ruنقلاعن بوابة euractiv.com.قالت وزارة الدفاع البلغارية إنها تتفاوض مع دولة معينة وتبحث عن طريقة لتخصيص أموال من الميزانية لشراء غواصة. ويعتقد الخبراء، أن الدولة المعينة هي ألمانيا، وتخطط بلغاريا لشراء غواصتين منها.بالمناسبة، كان لدى بلغاريا، في وقت سابق، أربع غواصات خاصة من مشروع "فارشافيانكا". أصبح آخرها معرضًا متحفيًا منذ عام 2011.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/18/1049648913_136:0:1864:1296_1920x0_80_0_0_86d2be319b561e011bd5a9fd2c40a70c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بلغاريا تريد إحياء أسطول الغواصات
وزارة الدفاع البلغارية بصدد إحياء أسطول الغواصات الخاص بها.
تجري الدولة محادثات لشراء غواصات مستعملة، حسب موقع Warspot.ruنقلاعن بوابة euractiv.com.
قالت وزارة الدفاع البلغارية إنها تتفاوض مع دولة معينة وتبحث عن طريقة لتخصيص أموال من الميزانية
لشراء غواصة
. ويعتقد الخبراء، أن الدولة المعينة هي ألمانيا، وتخطط بلغاريا لشراء غواصتين منها.
بالمناسبة، كان لدى بلغاريا، في وقت سابق، أربع غواصات خاصة من مشروع "فارشافيانكا". أصبح آخرها معرضًا متحفيًا منذ عام 2011.