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بوتين يؤكد للمنتخب الأولمبي الروسي معارضة موسكو وبكين لتسييس الرياضة
بوتين يؤكد للمنتخب الأولمبي الروسي معارضة موسكو وبكين لتسييس الرياضة
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع الفريق الأولمبي الروسي عبر الفيديو، أن روسيا والصين تعارضان تسييس الرياضة والمقاطعة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:05+0000
2022-01-25T12:05+0000
الصين
فلاديمير بوتين
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موسكو-سبوتنيك. وقال بوتين: "نعارض سوية تسييس الرياضة والمقاطعة. نحن ندعم القيم الأولمبية التقليدية، أولا وقبل كل شيء، المساواة والعدالة".وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في انتقاد مضبوط لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأمريكيين من المشاركة في المسابقات.وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، في بكين، في الفترة من 4 إلى 20 شباط/فبراير المقبل.
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الصين, فلاديمير بوتين

بوتين يؤكد للمنتخب الأولمبي الروسي معارضة موسكو وبكين لتسييس الرياضة

12:05 GMT 25.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . POOL
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع الفريق الأولمبي الروسي عبر الفيديو، أن روسيا والصين تعارضان تسييس الرياضة والمقاطعة.
موسكو-سبوتنيك. وقال بوتين: "نعارض سوية تسييس الرياضة والمقاطعة. نحن ندعم القيم الأولمبية التقليدية، أولا وقبل كل شيء، المساواة والعدالة".

وأضاف بوتين، أنه "خلال افتتاح الألعاب، سنعقد اجتماعًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسوف نحدد بالتأكيد خططًا جديدة للتفاعل، بما في ذلك مراعاة اتفاقياتنا بشأن إجراء أعوام التعاون الروسي الصيني في مجال الثقافة البدنية والرياضة. هناك كل الأسباب للاعتقاد، بأن الألعاب في بكين ستقام على مستوى عالٍ وجدير للغاية، وسوف تكتب صفحتها المشرقة في سجلات الأسرة الأولمبية العالمية".

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في انتقاد مضبوط لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأمريكيين من المشاركة في المسابقات.
وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، في بكين، في الفترة من 4 إلى 20 شباط/فبراير المقبل.
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