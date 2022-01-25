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بولندا تبدأ بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا
بولندا تبدأ بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا
أعلنت قوات حرس الحدود في بولندا، اليوم الثلاثاء، البدء في بناء سياج بطول 186 كيلومترا (115 ميلا) على الحدود مع بيلاروسيا. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T20:37+0000
2022-01-25T20:37+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وارسو- سبوتنيك. وقالت القوات في بيان: "بدأ بناء الحاجز على الحدود البولندية البيلاروسية، واليوم سلم حرس الحدود مواقع البناء للمقاولين".سيكلف بناء السياج الصلب بطول خمسة أمتار (16 قدما) نحو 1.6 مليار زلوتي (400 مليون دولار). وقال البيان: "هذا أكبر استثمار في تاريخ حرس الحدود".اتخذ قرار بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا بعد تدفق الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود في محاولة للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.وسيتم تجهيز السياج بكاميرات للرؤية الليلية وأجهزة استشعار للحركة لمنع العبور غير القانوني، وسوف تدشن بوابات خاصة للسماح بحرية حركة الحيوانات البرية عبر الحدود.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/أوكرانيا-تكثف-من-تعزيزاتها-الأمنية-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-فيديو-1056511496.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم

بولندا تبدأ بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا

20:37 GMT 25.01.2022
© REUTERS / Policja Podlaskaتصاعد التوتر على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021
تصاعد التوتر على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Policja Podlaska
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أعلنت قوات حرس الحدود في بولندا، اليوم الثلاثاء، البدء في بناء سياج بطول 186 كيلومترا (115 ميلا) على الحدود مع بيلاروسيا.
وارسو- سبوتنيك. وقالت القوات في بيان: "بدأ بناء الحاجز على الحدود البولندية البيلاروسية، واليوم سلم حرس الحدود مواقع البناء للمقاولين".
سيكلف بناء السياج الصلب بطول خمسة أمتار (16 قدما) نحو 1.6 مليار زلوتي (400 مليون دولار). وقال البيان: "هذا أكبر استثمار في تاريخ حرس الحدود".
بولندا تنشر أسلاك شائكة على حدودها مع بيلاروسيا، 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
أوكرانيا تكثف من تعزيزاتها الأمنية على الحدود مع بيلاروسيا... فيديو
19 يناير, 07:20 GMT
اتخذ قرار بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا بعد تدفق الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود في محاولة للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.
وسيتم تجهيز السياج بكاميرات للرؤية الليلية وأجهزة استشعار للحركة لمنع العبور غير القانوني، وسوف تدشن بوابات خاصة للسماح بحرية حركة الحيوانات البرية عبر الحدود.
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