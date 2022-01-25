https://arabic.sputniknews.com/20220125/بولندا-تبدأ-بناء-سياج-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1057166870.html

بولندا تبدأ بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا

بولندا تبدأ بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا

أعلنت قوات حرس الحدود في بولندا، اليوم الثلاثاء، البدء في بناء سياج بطول 186 كيلومترا (115 ميلا) على الحدود مع بيلاروسيا. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وارسو- سبوتنيك. وقالت القوات في بيان: "بدأ بناء الحاجز على الحدود البولندية البيلاروسية، واليوم سلم حرس الحدود مواقع البناء للمقاولين".سيكلف بناء السياج الصلب بطول خمسة أمتار (16 قدما) نحو 1.6 مليار زلوتي (400 مليون دولار). وقال البيان: "هذا أكبر استثمار في تاريخ حرس الحدود".اتخذ قرار بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا بعد تدفق الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود في محاولة للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.وسيتم تجهيز السياج بكاميرات للرؤية الليلية وأجهزة استشعار للحركة لمنع العبور غير القانوني، وسوف تدشن بوابات خاصة للسماح بحرية حركة الحيوانات البرية عبر الحدود.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/أوكرانيا-تكثف-من-تعزيزاتها-الأمنية-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-فيديو-1056511496.html

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