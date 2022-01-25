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https://arabic.sputniknews.com/20220125/بولندا-تعرب-عن-خيبة-آمالها-لرفض-ألمانيا-تزويد-أوكرانيا-بالسلاح-1057160052.html
بولندا تعرب عن خيبة آمالها لرفض ألمانيا تزويد أوكرانيا بالسلاح
بولندا تعرب عن خيبة آمالها لرفض ألمانيا تزويد أوكرانيا بالسلاح
أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي اليوم الثلاثاء، عن استيائه من رفض ألمانيا إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسط مخاوف من غزو روسي مزعوم. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T16:27+0000
2022-01-25T16:27+0000
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وارسو- سبوتنيك. تمارس أوكرانيا ضغوطا على ألمانيا منذ سنوات للسماح بمبيعات أسلحة لها في الوقت الذي تحارب فيه ما تصفه بالتمرد في شرق البلاد.وقال موراويكي على "فيسبوك": "ألاحظ بجزع الوضع الأوكراني ورد فعل جيراننا الألمان في مواجهة التهديد الروسي. تعليق ألمانيا لإمدادات الأسلحة من إستونيا إلى أوكرانيا، من بين أمور أخرى، يمثل خيبة أمل كبيرة، عندما هذا الأخير يستعد للدفاع ضد المعتدي".وانتقدت الحكومة الأوكرانية ألمانيا لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد شرائها أسلحة من الناتو، وقال سفير البلاد لدى ألمانيا أندريه ميلنيك أن موقف ألمانيا قد يكون له تداعيات على العلاقات الثنائية. وردت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك بالقول إن التوترات في أوكرانيا يجب حلها سياسيا وليس عسكريا.ازدادت التوترات بشأن أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، حيث اتهمت روسيا وحلف شمال الأطلسي بعضهما البعض بحشد القوات على الحدود الروسية الأوكرانية. وتقول موسكو إن إمداد كييف بالأسلحة قد يشجعها على استخدامها ضد منطقة دونباس الانفصالية.يتهم الغرب وكييف روسيا بالاستعداد للغزو المزعوم، وهو ما تنفيه موسكو بشكل قاطع، وتصر على أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مضيفة أن المزاعم تستخدم كذريعة لتوسيع الوجود العسكري للتحالف ونشر المزيد من القوات في أوروبا الشرقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/أوكرانيا-تستقبل-الشحنة-الثالثة-من-المعدات-العسكرية-الأمريكية-1057159132.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

بولندا تعرب عن خيبة آمالها لرفض ألمانيا تزويد أوكرانيا بالسلاح

16:27 GMT 25.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanichالقوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي اليوم الثلاثاء، عن استيائه من رفض ألمانيا إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسط مخاوف من غزو روسي مزعوم.
وارسو- سبوتنيك. تمارس أوكرانيا ضغوطا على ألمانيا منذ سنوات للسماح بمبيعات أسلحة لها في الوقت الذي تحارب فيه ما تصفه بالتمرد في شرق البلاد.
وقال موراويكي على "فيسبوك": "ألاحظ بجزع الوضع الأوكراني ورد فعل جيراننا الألمان في مواجهة التهديد الروسي. تعليق ألمانيا لإمدادات الأسلحة من إستونيا إلى أوكرانيا، من بين أمور أخرى، يمثل خيبة أمل كبيرة، عندما هذا الأخير يستعد للدفاع ضد المعتدي".
طائرة الشحن العسكري الأمريكية سي 17 غلوب ماستر من الداخل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
أوكرانيا تستقبل الشحنة الثالثة من المعدات العسكرية الأمريكية
15:51 GMT
وانتقدت الحكومة الأوكرانية ألمانيا لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد شرائها أسلحة من الناتو، وقال سفير البلاد لدى ألمانيا أندريه ميلنيك أن موقف ألمانيا قد يكون له تداعيات على العلاقات الثنائية.
وردت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك بالقول إن التوترات في أوكرانيا يجب حلها سياسيا وليس عسكريا.
ازدادت التوترات بشأن أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، حيث اتهمت روسيا وحلف شمال الأطلسي بعضهما البعض بحشد القوات على الحدود الروسية الأوكرانية. وتقول موسكو إن إمداد كييف بالأسلحة قد يشجعها على استخدامها ضد منطقة دونباس الانفصالية.
يتهم الغرب وكييف روسيا بالاستعداد للغزو المزعوم، وهو ما تنفيه موسكو بشكل قاطع، وتصر على أنها لا تنوي الاعتداء على أحد، مضيفة أن المزاعم تستخدم كذريعة لتوسيع الوجود العسكري للتحالف ونشر المزيد من القوات في أوروبا الشرقية.
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