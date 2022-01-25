بيسكوف: بوتين وماكرون يتواصلان هاتفيا قبل نهاية هذا الأسبوع

وقال بيسكوف للصحفيين: "سيجري الاتصال قبل نهاية هذا الأسبوع. جاري الإعداد له حاليا".وعما إذا كان بوتين وماكرون سيبحثان خلال محادثتهما الهاتفية عقد قمة في صيغة نورماندي، قال بيسكوف: "تعلمون أن هناك لقاء للمستشارين السياسيين في باريس. لننتظر نتائج هذا اللقاء".وفي وقت سابق بحث بوتين مع ماكرون تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية، حسبما أعلن الكرملين.وأضاف البيان حول اقتراحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية "في هذا السياق، تم إيلاء أولوية لمسودات الاتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية واتفاقية بشأن التدابير الأمنية لروسيا والدول الأعضاء في الناتو، والتي تم إرسالها إلى الجهات المعنية، بما في ذلك الى الجانب الفرنسي، فقد أبلغ فلاديمير بوتين عن العمل الذي قامت به الدبلوماسية الروسية حول هذا الموضوع".وتابع البيان " لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى القيود التي لا تزال قناة "RT" الإخبارية تخضع لها في فرنسا، وتم الإعراب عن الأمل في أن تحصل القناة على نفس فرص العمل دون أي تمييز، كالتي يتم توفيرها لوسائل الإعلام الفرنسية في روسيا".وأردف البيان: " كما ناقش الرئيسيان الموقف الإشكالي الذي نشأ في تسوية النزاع الأوكراني الداخلي، والناجم عن عدم رغبة كييف في تنفيذ اتفاقيات مينسك".وشدد الرئيس الروسي على أن "إمكانية عقد قمة جديدة بصيغة نورماندي تعتمد على خطوات سلطات كييف لتنفيذ حزمة تدابير مينسك".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون سيجريان محادثة هاتفية قبل نهاية هذا الأسبوع.
وقال بيسكوف للصحفيين: "سيجري الاتصال قبل نهاية هذا الأسبوع. جاري الإعداد له حاليا".
وعما إذا كان بوتين وماكرون سيبحثان خلال محادثتهما الهاتفية عقد قمة في صيغة نورماندي، قال بيسكوف: "تعلمون أن هناك لقاء للمستشارين السياسيين في باريس. لننتظر نتائج هذا اللقاء".
وفي وقت سابق بحث بوتين مع ماكرون تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية، حسبما أعلن الكرملين.
وقال الكرملين: "في سياق الاتصالات الروسية الفرنسية المنتظمة على أعلى مستوى، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث تمت مناقشة قضايا تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية".
وأضاف البيان حول اقتراحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية "في هذا السياق، تم إيلاء أولوية لمسودات الاتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية واتفاقية بشأن التدابير الأمنية لروسيا والدول الأعضاء في الناتو، والتي تم إرسالها إلى الجهات المعنية، بما في ذلك الى الجانب الفرنسي، فقد أبلغ فلاديمير بوتين عن العمل الذي قامت به الدبلوماسية الروسية حول هذا الموضوع".
وتابع البيان " لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى القيود التي لا تزال قناة "RT" الإخبارية تخضع لها في فرنسا، وتم الإعراب عن الأمل في أن تحصل القناة على نفس فرص العمل دون أي تمييز، كالتي يتم توفيرها لوسائل الإعلام الفرنسية في روسيا".
وأردف البيان: " كما ناقش الرئيسيان الموقف الإشكالي الذي نشأ في تسوية النزاع الأوكراني الداخلي، والناجم عن عدم رغبة كييف في تنفيذ اتفاقيات مينسك".
وشدد الرئيس الروسي على أن "إمكانية عقد قمة جديدة بصيغة نورماندي تعتمد على خطوات سلطات كييف لتنفيذ حزمة تدابير مينسك".