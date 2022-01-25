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https://arabic.sputniknews.com/20220125/ترامب-عن-التوترات-الروسية-الأوكرانية-ما-كانت-لتحدث-أبدا-في-عهدي-1057157748.html
ترامب عن التوترات الروسية الأوكرانية: ما كانت لتحدث أبدا في عهدي
ترامب عن التوترات الروسية الأوكرانية: ما كانت لتحدث أبدا في عهدي
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا لم تكن لتحدث ‏أثناء توليه منصبه.‏ 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T15:24+0000
2022-01-25T15:24+0000
روسيا
العالم
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
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وذكر بيان رسمي له نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، أمس الاثنين، عبر حسابها على موقع "تويتر" أن "ما يحدث لروسيا وأوكرانيا لم يكن ليحدث في ظل إدارته ولا حتى احتمال!".لكن لم يوضح ترامب كيف كان سيتعامل مع الموقف بشكل مختلف.يشار إلى أنه تم عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جزئيا في عام 2019 لأنه دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن، الذي كان حينها أحد أكبر منافسيه السياسيين، بينما جمّد نحو 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحيوية لكييف.ولم تبد روسيا نية لأي هجوم على أوكرانيا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، ومع ذلك يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركائه في منطقة شرق أوروبا.وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمن البلاد القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/البنتاغون-لا-دليل-بعد-على-حتمية-الهجوم-الروسي-على-أوكرانيا-1057045583.html
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روسيا, العالم, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا

ترامب عن التوترات الروسية الأوكرانية: ما كانت لتحدث أبدا في عهدي

15:24 GMT 25.01.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIAالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال تجمع لأنصاره ومؤيديه في ولاية أريزونا، 15 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال تجمع لأنصاره ومؤيديه في ولاية أريزونا، 15 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال تجمع لأنصاره ومؤيديه في ولاية أريزونا، 15 يناير/ كانون الثاني 2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا لم تكن لتحدث ‏أثناء توليه منصبه.‏
وذكر بيان رسمي له نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، أمس الاثنين، عبر حسابها على موقع "تويتر" أن "ما يحدث لروسيا وأوكرانيا لم يكن ليحدث في ظل إدارته ولا حتى احتمال!".
لكن لم يوضح ترامب كيف كان سيتعامل مع الموقف بشكل مختلف.
يشار إلى أنه تم عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جزئيا في عام 2019 لأنه دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن، الذي كان حينها أحد أكبر منافسيه السياسيين، بينما جمّد نحو 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحيوية لكييف.
ولم تبد روسيا نية لأي هجوم على أوكرانيا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، ومع ذلك يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
البنتاغون: لا دليل بعد على حتمية الهجوم الروسي على أوكرانيا
02:59 GMT
وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركائه في منطقة شرق أوروبا.
وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمن البلاد القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
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