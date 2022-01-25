تركي آل الشيخ يعلن "زوال الخطر" بشأن حالته الصحية

وكتب آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "الخطر زال بالحب والإيمان والصبر لآخر نفس".وأردف تركي آل الشيخ أنه "لا زال لهذا الجسم جولات".يشار إلى أن تركي آل الشيخ أجرى خلال الفترة الماضية جراحة في أمريكا.وعلى الرغم من عدم إفصاح آل الشيخ رسميا عن طبيعة الجراحة الأخيرة التي خضع لها، إلا أن حساب يتبع لإحدى المستخدمات والمقربة منه ذكر أنه أجرى جراحة بالرأس.وكان تركي آل الشيخ كشف قبل عامين في حوار على موقع "تويتر" ولأول مرة عن تفاصيل حالته الصحية، فقال إنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية، لكنه أهملها، وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه.وتابع وقتها لمتابعيه مشيرا إلى أنه خضع لعملية جراحية وصفها بـ"الصعبة"، وأنه "ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع"، كما أكد أنه يواجه أيضا "صعوبة في النوم".
وكان تركي آل الشيخ كشف قبل عامين في حوار على موقع "تويتر" ولأول مرة عن تفاصيل حالته الصحية، فقال إنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية، لكنه أهملها، وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه.
وتابع وقتها لمتابعيه مشيرا إلى أنه خضع لعملية جراحية وصفها بـ"الصعبة"، وأنه "ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع"، كما أكد أنه يواجه أيضا "صعوبة في النوم".