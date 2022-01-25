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https://arabic.sputniknews.com/20220125/تعليق-رحلات-جوية-وحظر-سير-السيارات-بسبب-تساقط-كثيف-للثلوج-في-إسطنبول-1057101521.html
تعليق رحلات جوية وحظر سير السيارات بسبب تساقط كثيف للثلوج في إسطنبول
تعليق رحلات جوية وحظر سير السيارات بسبب تساقط كثيف للثلوج في إسطنبول
علّق مطار إسطنبول الرحلات لليوم الثاني، وتم حظر سير المركبات الخاصة في شوارع المدينة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أدى تساقط الثلوج بشكل كثيف إلى إصابة حركة النقل... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T10:55+0000
2022-01-25T10:55+0000
أخبار تركيا اليوم
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وبدأ تساقط الثلوج، في نهاية الأسبوع الماضي، وزادت شدته في الأيام الأخيرة في المدينة التي يقطنها قرابة 16 مليونا.وأظهرت لقطات من المطار مدارج الطائرات مغطاة بطبقة كثيفة من الثلوج ولا تكاد الطائرات والمركبات تُرى.وقال مطار إسطنبول على موقعه الإلكتروني إنه جرى تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى 1000 بتوقيت غرينتش، اليوم 25 يناير/ كانون الثاني، بسبب سوء أحوال الطقس، بحسب ما نقلت "رويترز".كانت الخطوط الجوية التركية، الناقل الرسمي في البلاد، قد قالت أمس الاثنين، إنها ألغت جميع الرحلات من مطار إسطنبول بعدما أوقف العمليات.وأظهرت لقطة مصورة بثها الحاكم، شاحنات وسيارات محاصرة وسط الجليد على الطرق السريعة في المدينة وحولها.وقالت هيئة الكوارث والطوارئ إن نحو 4600 شخص تقطعت بهم السبل في الطرق ومناطق أخرى في أنحاء البلاد وتم إيواء الآلاف في مساكن مؤقتة
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أخبار تركيا اليوم

تعليق رحلات جوية وحظر سير السيارات بسبب تساقط كثيف للثلوج في إسطنبول

10:55 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / YASIN AKGULالثلوج في اسطنبول
الثلوج في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
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علّق مطار إسطنبول الرحلات لليوم الثاني، وتم حظر سير المركبات الخاصة في شوارع المدينة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أدى تساقط الثلوج بشكل كثيف إلى إصابة حركة النقل بالشلل، وإلى تقطع السبل بالناس في أكبر مدينة تركية وفي أنحاء البلاد.
وبدأ تساقط الثلوج، في نهاية الأسبوع الماضي، وزادت شدته في الأيام الأخيرة في المدينة التي يقطنها قرابة 16 مليونا.
وأظهرت لقطات من المطار مدارج الطائرات مغطاة بطبقة كثيفة من الثلوج ولا تكاد الطائرات والمركبات تُرى.

واتخذ حاكم إسطنبول علي يرلي قايا الخطوة النادرة وهي حظر سير السيارات الخاصة حتى الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش)، إذ تعمل فرق الطوارئ على تطهير الطرق فيما تم منح العديد من العاملين في القطاع العام إجازة لتقليص الحركة على الطرق.

وقال مطار إسطنبول على موقعه الإلكتروني إنه جرى تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى 1000 بتوقيت غرينتش، اليوم 25 يناير/ كانون الثاني، بسبب سوء أحوال الطقس، بحسب ما نقلت "رويترز".
كانت الخطوط الجوية التركية، الناقل الرسمي في البلاد، قد قالت أمس الاثنين، إنها ألغت جميع الرحلات من مطار إسطنبول بعدما أوقف العمليات.
وأظهرت لقطة مصورة بثها الحاكم، شاحنات وسيارات محاصرة وسط الجليد على الطرق السريعة في المدينة وحولها.
وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إنه تم استخدام 55 ألف طن من الملح على الطرق ودعا الأتراك إلى إزالة الثلوج من أمام منازلهم والمتاجر لمساعدة فرق الطوارئ.
وقالت هيئة الكوارث والطوارئ إن نحو 4600 شخص تقطعت بهم السبل في الطرق ومناطق أخرى في أنحاء البلاد وتم إيواء الآلاف في مساكن مؤقتة
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