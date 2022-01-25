تفاصيل اليوم الأخير من محادثات "طالبان" في أوسلو... حقوق النساء مقابل الأموال المجمدة

وحسب الـ "إيه إف بي"، فقد بدأت المحادثات التي استمرت ثلاثة أيام، بداية من يوم الأحد بمحادثات بين طالبان وأعضاء المجتمع المدني الأفغاني، تلتها يوم الاثنين محادثات متعددة الأطراف مع دبلوماسيين غربيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والنرويج باعتبارها الدولة المضيفة.ومن المتوقع أن تجري محادثات ثنائية مع جميع الأطراف بما في ذلك المنظمات الإنسانية المستقلة، اليوم الثلاثاء.وقد أسفرت المحادثات عن مواجهة طلب طالبان الإفراج عما يقرب من 10 مليارات دولار مجمدة من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في مقابل ما طرحته تلك الدول من إحراز تقدم في حقوق النساء داخل أفغانستان.تأتي تلك المحادثات في وقت حرج بالنسبة لأفغانستان حيث تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تفاقم البؤس من دوامة الوضع الاقتصادي المنهار والذي صاحب سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة واستيلاء طالبان على السلطة.وقد لجأ الناس إلى بيع ممتلكاتهم لشراء الطعام وحرق الأثاث للدفء، في الوقت الذي تمكنت فيه الأمم المتحدة من توفير بعض السيولة وسمحت لإدارة طالبان بدفع ثمن الواردات، بما في ذلك الكهرباء.
بدأت، اليوم الثلاثاء، الجولة الأخيرة من المحادثات بين طالبان والدبلوماسيين الغربيين في أوسلو، باجتماع ثنائي مع مسؤولي الحكومة النرويجية، ركّز إلى حد كبير على الوضع الإنساني في أفغانستان.
وحسب الـ "إيه إف بي"، فقد بدأت المحادثات التي استمرت ثلاثة أيام، بداية من يوم الأحد بمحادثات بين طالبان وأعضاء المجتمع المدني الأفغاني، تلتها يوم الاثنين محادثات متعددة الأطراف مع دبلوماسيين غربيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والنرويج باعتبارها الدولة المضيفة.
ومن المتوقع أن تجري محادثات ثنائية مع جميع الأطراف بما في ذلك المنظمات الإنسانية المستقلة، اليوم الثلاثاء.
وتعقد الاجتماعات المغلقة في فندق في الجبال المغطاة بالثلوج في العاصمة النرويجية، أوسلو، ومن المتوقع أن تغطي كل شيء من التعليم إلى المساعدات الإنسانية إلى المزيد من الشمولية.
وقد أسفرت المحادثات عن مواجهة طلب طالبان الإفراج عما يقرب من 10 مليارات دولار مجمدة من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في مقابل ما طرحته تلك الدول من إحراز تقدم في حقوق النساء داخل أفغانستان.
وبحسب مصادر، فقد وضعت القوى الغربية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان على رأس جدول أعمالها، إلى جانب مطالبة الغرب المتكررة بإدارة طالبان، لتقاسم السلطة مع الأقليات العرقية والدينية في أفغانستان.
تأتي تلك المحادثات في وقت حرج بالنسبة لأفغانستان حيث تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تفاقم البؤس من دوامة الوضع الاقتصادي المنهار والذي صاحب سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة واستيلاء طالبان على السلطة.
وتقدر جماعات الإغاثة والوكالات الدولية أن 23 مليون شخص، أي أكثر من نصف البلاد، يواجهون جوعًا شديدًا وأن ما يقرب من 9 ملايين على شفا المجاعة.
وقد لجأ الناس إلى بيع ممتلكاتهم لشراء الطعام وحرق الأثاث للدفء، في الوقت الذي تمكنت فيه الأمم المتحدة من توفير بعض السيولة وسمحت لإدارة طالبان بدفع ثمن الواردات، بما في ذلك الكهرباء.