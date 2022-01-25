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تقارير: قطر غير قادرة على تعويض أوروبا عن الغاز الروسي
تقارير: قطر غير قادرة على تعويض أوروبا عن الغاز الروسي
كشفت تقارير إعلامية أن قطر لن تكون قادرة على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل كبير في حال حدوث أي اضطراب في التدفقات الروسية. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T20:14+0000
2022-01-25T20:14+0000
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وناقشت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كبار منتجي الغاز، بما في ذلك قطر، حول إمكانية إرسال المزيد من الشحنات إلى أوروبا في حال توقف الإمدادات الروسية أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن 3 مصادر مطلعة على الأمر.يدعي الغرب أن روسيا حشدت عشرات الآلاف من جنودها على حدود أوكرانيا استعدادا لاجتياحها، وهو ما تنفيه موسكو بشكل قطعي، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر تهدد أمنها القومي من جانب حلف الناتو والقوات الأوكرانية التي تلقت دعما متزايدا في الفترة الأخيرة من الغرب.وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمن البلاد القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.وقالت المصادر إن قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تنتج بالفعل بكامل طاقتها ويتم إرسال معظم شحناتها إلى آسيا بموجب عقود طويلة الأجل لا يمكنها كسرها.وقالوا إن الدولة الخليجية لا تريد التنازل عن تلك الشراكات الآسيوية حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى جني ثمار سياسية في أوروبا والولايات المتحدة.على جانب آخر، قال مسؤولان كبيران في إدارة بايدن اليوم، إن الولايات المتحدة مستعدة لضمان إمدادات بديلة تغطي الغالبية العظمى من أي نقص محتمل في الغاز، علما بأن الأمر قد يستغرق عدة أيام إلى أسبوع أو أسبوعين.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/جونسون-يحذر-من-كارثة-عالمية-إذا-اجتاحت-روسيا-أوكرانيا-وموسكو-تفند-الادعاءات-1056763619.html
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روسيا, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار أوكرانيا

تقارير: قطر غير قادرة على تعويض أوروبا عن الغاز الروسي

20:14 GMT 25.01.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الذهاب إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
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كشفت تقارير إعلامية أن قطر لن تكون قادرة على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل كبير في حال حدوث أي اضطراب في التدفقات الروسية.
وناقشت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كبار منتجي الغاز، بما في ذلك قطر، حول إمكانية إرسال المزيد من الشحنات إلى أوروبا في حال توقف الإمدادات الروسية أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن 3 مصادر مطلعة على الأمر.
يدعي الغرب أن روسيا حشدت عشرات الآلاف من جنودها على حدود أوكرانيا استعدادا لاجتياحها، وهو ما تنفيه موسكو بشكل قطعي، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر تهدد أمنها القومي من جانب حلف الناتو والقوات الأوكرانية التي تلقت دعما متزايدا في الفترة الأخيرة من الغرب.
وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمن البلاد القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اجتماع على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
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وقالت المصادر إن قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تنتج بالفعل بكامل طاقتها ويتم إرسال معظم شحناتها إلى آسيا بموجب عقود طويلة الأجل لا يمكنها كسرها.
وقالوا إن الدولة الخليجية لا تريد التنازل عن تلك الشراكات الآسيوية حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى جني ثمار سياسية في أوروبا والولايات المتحدة.
على جانب آخر، قال مسؤولان كبيران في إدارة بايدن اليوم، إن الولايات المتحدة مستعدة لضمان إمدادات بديلة تغطي الغالبية العظمى من أي نقص محتمل في الغاز، علما بأن الأمر قد يستغرق عدة أيام إلى أسبوع أو أسبوعين.
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