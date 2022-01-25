تقارير: مايك بومبيو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية

وذكر تقرير صادر عن موقع "أكسيوس" أنه في الفترة بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران 2021، أنفقت لجنة العمل السياسي التابعة لبومبيو 30 ألف دولار على التدريب الإعلامي.كما أفاد "أكسيوس أن لجنة العمل السياسي الخاصة ببومبيو سددت المدفوعات لشركة يديرها بريت أودونيل، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومستشار وزير الخارجية السابق.وأفاد التقرير أن الإنفاق يسلط الضوء على الأهمية التي يوليها بومبيو للعلامة التجارية، وسط تكهنات بأنه يستعد للترشح للرئاسة.يشار إلى أنه في نيسان/ أبريل 2021 انضم وزير خارجية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كمذيع مساهم في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كما أنه فقد الكثير من وزنه وخسر 41 كيلو غراما خلال 6 أشهر فقط.وكان مايك بومبيو نفى في السابق إن كانت لديه أي تطلعات سياسية لعام 2024.وقال في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "الحقيقة هي أنني أستعد حقا لانتخابات عام 2044، وآمل أن أكون موجودا في عام 2054"، مشيرا إلى الوقت الذي يريد أن يقضيه مع أسرته بعد خروجه من منصبه كوزير لخارجية ترامب.وكان مايك بومبيو انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤخرا، بشأن تعامله مه الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن "روسيا أن لا ترى بايدن ذو مصداقية"، وفقا قناة "فوكس نيوز".كما لخّص بومبيو نتيجة عام واحد من رئاسة بايدن، وهي: "كارثة في أفغانستان، وأزمة بايدن الحدودية، وجريمة خارجة عن السيطرة، و مدارس مغلقة، ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد"، بحسب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر".
وأفاد التقرير أن الإنفاق يسلط الضوء على الأهمية التي يوليها بومبيو للعلامة التجارية، وسط تكهنات بأنه يستعد للترشح للرئاسة.
يشار إلى أنه في نيسان/ أبريل 2021 انضم وزير خارجية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كمذيع مساهم في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كما أنه فقد الكثير من وزنه وخسر 41 كيلو غراما خلال 6 أشهر فقط.
وكان مايك بومبيو نفى في السابق إن كانت لديه أي تطلعات سياسية لعام 2024.
وقال في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "الحقيقة هي أنني أستعد حقا لانتخابات عام 2044، وآمل أن أكون موجودا في عام 2054"، مشيرا إلى الوقت الذي يريد أن يقضيه مع أسرته بعد خروجه من منصبه كوزير لخارجية ترامب.
وكان مايك بومبيو انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤخرا، بشأن تعامله مه الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن "روسيا أن لا ترى بايدن ذو مصداقية"، وفقا قناة "فوكس نيوز".
Here's the result of one year of President Biden:
- Debacle in Afghanistan - Biden’s Border Crisis - Out of Control Crime - COVID Lockdowns - Schools Closed - Prices & Inflation Skyrocketing
كما لخّص بومبيو نتيجة عام واحد من رئاسة بايدن، وهي: "كارثة في أفغانستان، وأزمة بايدن الحدودية، وجريمة خارجة عن السيطرة، و مدارس مغلقة، ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد"، بحسب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر".