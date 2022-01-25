تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220125/تقارير-مايك-بومبيو-يستعد-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-1057160173.html
تقارير: مايك بومبيو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية
تقارير: مايك بومبيو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية
كشفت تقارير أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، "يعمل على ترقية علامته ‏التجارية الشخصية والسياسية، قبل محاولة محتملة للترشح للانتخابات... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T16:28+0000
2022-01-25T16:28+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057159865_0:0:1161:653_1920x0_80_0_0_138875d4e9cb9c9fb265751b23899113.jpg
وذكر تقرير صادر عن موقع "أكسيوس" أنه في الفترة بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران 2021، أنفقت لجنة العمل السياسي التابعة لبومبيو 30 ألف دولار على التدريب الإعلامي.كما أفاد "أكسيوس أن لجنة العمل السياسي الخاصة ببومبيو سددت المدفوعات لشركة يديرها بريت أودونيل، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومستشار وزير الخارجية السابق.وأفاد التقرير أن الإنفاق يسلط الضوء على الأهمية التي يوليها بومبيو للعلامة التجارية، وسط تكهنات بأنه يستعد للترشح للرئاسة.يشار إلى أنه في نيسان/ أبريل 2021 انضم وزير خارجية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كمذيع مساهم في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كما أنه فقد الكثير من وزنه وخسر 41 كيلو غراما خلال 6 أشهر فقط.وكان مايك بومبيو نفى في السابق إن كانت لديه أي تطلعات سياسية لعام 2024.وقال في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "الحقيقة هي أنني أستعد حقا لانتخابات عام 2044، وآمل أن أكون موجودا في عام 2054"، مشيرا إلى الوقت الذي يريد أن يقضيه مع أسرته بعد خروجه من منصبه كوزير لخارجية ترامب.وكان مايك بومبيو انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤخرا، بشأن تعامله مه الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن "روسيا أن لا ترى بايدن ذو مصداقية"، وفقا قناة "فوكس نيوز".كما لخّص بومبيو نتيجة عام واحد من رئاسة بايدن، وهي: "كارثة في أفغانستان، وأزمة بايدن الحدودية، وجريمة خارجة عن السيطرة، و مدارس مغلقة، ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد"، بحسب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر".
https://arabic.sputniknews.com/20220115/بومبيو-يرد-على-فيديو-تهديد-إيران-بـقتل-ترامب-ويكشف-من-أوصى-بتنفيذ-عملية-اغتيال-قاسم-سليماني-1056236897.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057159865_0:0:1061:796_1920x0_80_0_0_ace4909288252d1a51255c36fc37f074.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير: مايك بومبيو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية

16:28 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMوزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
تابعنا عبر
كشفت تقارير أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، "يعمل على ترقية علامته ‏التجارية الشخصية والسياسية، قبل محاولة محتملة للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة".‏
وذكر تقرير صادر عن موقع "أكسيوس" أنه في الفترة بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران 2021، أنفقت لجنة العمل السياسي التابعة لبومبيو 30 ألف دولار على التدريب الإعلامي.
كما أفاد "أكسيوس أن لجنة العمل السياسي الخاصة ببومبيو سددت المدفوعات لشركة يديرها بريت أودونيل، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومستشار وزير الخارجية السابق.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
بومبيو يرد على فيديو تهديد إيران بـ"قتل ترامب" ويكشف من أوصى بتنفيذ عملية اغتيال قاسم سليماني
15 يناير, 15:02 GMT
وأفاد التقرير أن الإنفاق يسلط الضوء على الأهمية التي يوليها بومبيو للعلامة التجارية، وسط تكهنات بأنه يستعد للترشح للرئاسة.
يشار إلى أنه في نيسان/ أبريل 2021 انضم وزير خارجية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كمذيع مساهم في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كما أنه فقد الكثير من وزنه وخسر 41 كيلو غراما خلال 6 أشهر فقط.
وكان مايك بومبيو نفى في السابق إن كانت لديه أي تطلعات سياسية لعام 2024.
وقال في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "الحقيقة هي أنني أستعد حقا لانتخابات عام 2044، وآمل أن أكون موجودا في عام 2054"، مشيرا إلى الوقت الذي يريد أن يقضيه مع أسرته بعد خروجه من منصبه كوزير لخارجية ترامب.
وكان مايك بومبيو انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤخرا، بشأن تعامله مه الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن "روسيا أن لا ترى بايدن ذو مصداقية"، وفقا قناة "فوكس نيوز".
كما لخّص بومبيو نتيجة عام واحد من رئاسة بايدن، وهي: "كارثة في أفغانستان، وأزمة بايدن الحدودية، وجريمة خارجة عن السيطرة، و مدارس مغلقة، ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد"، بحسب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية