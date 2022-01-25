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https://arabic.sputniknews.com/20220125/توجيه-جديد-من-السيسي-بخصوص-المناطق-العشوائية-1057145717.html
توجيه جديد من السيسي بخصوص المناطق العشوائية
توجيه جديد من السيسي بخصوص المناطق العشوائية
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توجيه جديد من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يتعلق بالمناطق العشوائية. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T14:02+0000
2022-01-25T14:10+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وحسب بيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع فيسبوك، أكد مدبولي أن السيسي وجه بسرعة "استكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، التي تم إعداد حصر لها وعرضها على الرئيس، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وتفعيل دورها التاريخي، والثقافي، والسياحي".تصريحات مدبولي جاءت وفقا للبيان خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة.ولفت إلى أن "رئيس الوزراء أجرى خلال الاجتماع، اتصالا هاتفيا بوزيرة التضامن الاجتماعي، شدد خلاله على سرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل؛ تمهيدا لتسكين المستحقين بها".وقال البيان إن خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أن "الدولة قامت بوضع رؤية متكاملة لتطوير المناطق غير الآمنة، لتصبح القاهرة بدون مناطق عشوائية، وكان من أولى الخطوات لتحقيق أهداف الرؤية المتكاملة بدء إنشاء عدد من المشروعات السكنية متكاملة الخدمات، مؤكدا استمرار جهود الدولة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان هذه المناطق، وحياة كريمة لكافة المواطنين.وأشار البيان إلى "بداية العمل في المرحلة الثانية، حيث وصل إجمالي عدد المناطق المقترح تطويرها إلى 35 منطقة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 657.14 فدان، مستعرضا تفاصيل تلك المناطق ومساحاتها والأعداد المقترحة للوحدات السكنية لنقل السكان إليها، والتصور المقترح لتطوير هذه المناطق، لافتا إلى أن هناك مشروعات جار الانتهاء من تنفيذها وتأثيثها وتشمل أرض الخيالة، وأرض مصنع 18 الحربي "روضة العبور"، وهناك مشروعات جار البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021- 2022، وتشمل مشروعات أرض العمدة، وأهالينا 3 و4، وشمال الحرفيين".
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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي

توجيه جديد من السيسي بخصوص المناطق العشوائية

14:02 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 14:10 GMT 25.01.2022)
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / POOL
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كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توجيه جديد من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يتعلق بالمناطق العشوائية.
وحسب بيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع فيسبوك، أكد مدبولي أن السيسي وجه بسرعة "استكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، التي تم إعداد حصر لها وعرضها على الرئيس، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وتفعيل دورها التاريخي، والثقافي، والسياحي".
تصريحات مدبولي جاءت وفقا للبيان خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة.
وقال البيان إن مدبولي "كلف بسرعة الانتهاء من تسكين المستحقين بالوحدات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء أجرى خلال الاجتماع، اتصالا هاتفيا بوزيرة التضامن الاجتماعي، شدد خلاله على سرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل؛ تمهيدا لتسكين المستحقين بها".
وقال البيان إن خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أن "الدولة قامت بوضع رؤية متكاملة لتطوير المناطق غير الآمنة، لتصبح القاهرة بدون مناطق عشوائية، وكان من أولى الخطوات لتحقيق أهداف الرؤية المتكاملة بدء إنشاء عدد من المشروعات السكنية متكاملة الخدمات، مؤكدا استمرار جهود الدولة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان هذه المناطق، وحياة كريمة لكافة المواطنين.
ولفت المحافظ إلى أنه تم تسكين أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، حتى الآن، في مشروعات الأسمرات 1 و2 و3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1، و"معا" للمرحلتين الأولى والثانية، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعًا في المشروعات المختلفة".
وأشار البيان إلى "بداية العمل في المرحلة الثانية، حيث وصل إجمالي عدد المناطق المقترح تطويرها إلى 35 منطقة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 657.14 فدان، مستعرضا تفاصيل تلك المناطق ومساحاتها والأعداد المقترحة للوحدات السكنية لنقل السكان إليها، والتصور المقترح لتطوير هذه المناطق، لافتا إلى أن هناك مشروعات جار الانتهاء من تنفيذها وتأثيثها وتشمل أرض الخيالة، وأرض مصنع 18 الحربي "روضة العبور"، وهناك مشروعات جار البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021- 2022، وتشمل مشروعات أرض العمدة، وأهالينا 3 و4، وشمال الحرفيين".
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