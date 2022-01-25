تونس... ما خلفيات استقالة مديرة الديوان الرئاسي؟

وتحدثت مصادر إعلامية عن أن استقالة عكاشة جاءت تحت ضغط من رئيس أركان الجيش، محمد الغول، الذي رفض طلب عكاشة باعتقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ما دفعه إلى الضغط نحو استقالة عكاشة، رفضا للزج بالجيش في الصراعات السياسية.من جانبه، رأى الإعلامي التونسي أحمد فضلي، أن الخلافات مع الفريق المحيط بالرئيس، والتحفظ على قراراته الأخيرة، كانت أهم الأسباب وراء استقالة عكاشة.كما لم يستبعد، في مقابلة مع "بانوراما"، أن تؤدي الاعتراضات على قرارات الرئيس قيس سعيد إلى تقارب بين أحزاب المعارضة التونسية، لا سيما على ضوء الصراع الذي بدأ مؤخراً بين السلطتين التنفيذية والقضائية.التفاصيل في الملف الصوتي
تناقش الحلقة: إعلان مديرة إدارة الرئاسة التونسية، نادية عكاشة، استقالتها من منصبها، بسبب ما وصفته بـ "اختلافات جوهرية في وجهات النظر".
وتحدثت مصادر إعلامية عن أن استقالة عكاشة جاءت تحت ضغط من رئيس أركان الجيش، محمد الغول، الذي رفض طلب عكاشة باعتقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ما دفعه إلى الضغط نحو استقالة عكاشة، رفضا للزج بالجيش في الصراعات السياسية.
من جانبه، رأى الإعلامي التونسي أحمد فضلي، أن الخلافات مع الفريق المحيط بالرئيس، والتحفظ على قراراته الأخيرة، كانت أهم الأسباب وراء استقالة عكاشة.
كما لم يستبعد، في مقابلة مع "بانوراما"، أن تؤدي الاعتراضات على قرارات الرئيس قيس سعيد إلى تقارب بين أحزاب المعارضة التونسية، لا سيما على ضوء الصراع الذي بدأ مؤخراً بين السلطتين التنفيذية والقضائية.