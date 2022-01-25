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https://arabic.sputniknews.com/20220125/جراحون-يكتشفون-مبيضا-ورحما-لدى-أب-لثلاثة-أطفال-1057153927.html
جراحون يكتشفون مبيضا ورحما لدى أب لثلاثة أطفال
جراحون يكتشفون مبيضا ورحما لدى أب لثلاثة أطفال
اكتشف جراحون وجود مبيض ورحم لدى رجل يبلغ من العمر 67 عاما ولديه ثلاثة أبناء. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T14:30+0000
2022-01-25T14:30+0000
مجتمع
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تعود قصة الواقعة إلى كوسوفو عندما قصد رجل يعاني من آلام في منطقة المغبن.عند فحص المريض، شخّص الأطباء إصابته بفتق إربي فقرروا إجراء عملية جراحية له. اتضح أن الرجل يعاني من متلازمة قناة مولريان المستمرة. وهي قنوات تتشكل منها الأعضاء التناسلية لدى الرجال والنساء أثناء عملية التنمية داخل الرحم.يذكر أنه يوجد نحو 200 متلازمة معروفة، وقد تكون أكثر، وقد بدأت دراستها مع بداية القرن العشرين، وغالبا ما يتم اكتشافها بالصدفة، خلال معاينة بعض الحالات التي يعاني فيها أصحابها من العقم، بحسب ما نقل موقع "mir24".وينصح الأطباء في حال اكتشاف مثل هذه التغيرات بأن يقوم المريض بإجراء فحوصات وراثية.
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مجتمع

جراحون يكتشفون مبيضا ورحما لدى أب لثلاثة أطفال

14:30 GMT 25.01.2022
© YouTube.comعمليات
عمليات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
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اكتشف جراحون وجود مبيض ورحم لدى رجل يبلغ من العمر 67 عاما ولديه ثلاثة أبناء.
تعود قصة الواقعة إلى كوسوفو عندما قصد رجل يعاني من آلام في منطقة المغبن.
عند فحص المريض، شخّص الأطباء إصابته بفتق إربي فقرروا إجراء عملية جراحية له.
وكانت المفاجأة أن عثر الأطباء على مبيض ورحم، لدى الرجل.
اتضح أن الرجل يعاني من متلازمة قناة مولريان المستمرة. وهي قنوات تتشكل منها الأعضاء التناسلية لدى الرجال والنساء أثناء عملية التنمية داخل الرحم.

عادة ما يكون السبب هو نقص الهرمون المضاد لمولر أو عدم حساسية المستقبلات له.

يذكر أنه يوجد نحو 200 متلازمة معروفة، وقد تكون أكثر، وقد بدأت دراستها مع بداية القرن العشرين، وغالبا ما يتم اكتشافها بالصدفة، خلال معاينة بعض الحالات التي يعاني فيها أصحابها من العقم، بحسب ما نقل موقع "mir24".
وينصح الأطباء في حال اكتشاف مثل هذه التغيرات بأن يقوم المريض بإجراء فحوصات وراثية.
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