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https://arabic.sputniknews.com/20220125/حسن-الرداد-يحسم-الجدل-حول-رغبة-إيمي-سمير-غانم-في-ارتداء-الحجاب-واعتزال-الفن-فيديو-1057047775.html
حسن الرداد يحسم الجدل حول رغبة إيمي سمير غانم في ارتداء الحجاب واعتزال الفن... فيديو
حسن الرداد يحسم الجدل حول رغبة إيمي سمير غانم في ارتداء الحجاب واعتزال الفن... فيديو
حسم الفنان المصري حسن الرداد، الجدل حول رغبة زوجته إيمي سمير غانم، في ارتداء الحجاب واعتزال الفن، بالإضافة إلى شائعات انفصالهما، معتبرا إيمي نجمة الكوميديا... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T07:09+0000
2022-01-25T07:09+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأوضح حسن الرداد، خلال لقائه مع "برنامج ET بالعربي"، أن "طريقته في مواجهة الشائعات كانت تجاهلها، ولكن يبدو أن هذه الطريقة شجعت مروجي الشائعات على تكرارها، كما أن استمرارها دون رد منحها بعض المصداقية عند الجمهور، خاصة وأن الشائعات الأخيرة ومنها اعتزال إيمي الفن وارتداء الحجاب كان مصدرها حسابا مفبركا ينتحل اسمها".وأضاف: "إيمي حاليا في فترة استراحة قصيرة وستعود لجمهورها قريبا، وهي لم تعتزل الفن كما قيل وهذا الكلام مجرد شائعات"، متابعا أن "هناك حساب مزيف كان سبب تلك الشائعة، حيث نشر صورة إيمي بالحجاب أثناء تواجدها لأداء العمرة، وكتب على الصورة أنها اعتزلت الفن".وكانت شائعات قد ترددت مؤخرًا حول انفصال حسن الرداد عن الفنانة إيمي سمير غانم، إلا أن حسن الرداد، نفى في تصريحات مع موقع اليوم السابع المصري، هذ الأمر، مؤكداً أن كافة ما يتم تداوله غير حقيقي. ووصف الرداد، هذه الأنباء بـ"السخيفة والفاضية".كما حسم الفنان المصري، مؤخرا، جدلا أثارته بعض التقارير بأن حماته الفنانة دلال عبد العزيز توفيت ‏متأثرة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.‏ونفى الرداد أثناء استضافته في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية هذه الأنباء، مؤكدا أن دلال عبد العزيز توفت دون علمها بوفاة سمير غانم.وتابع أن كل المحيطين بدلال عبد العزيز كانوا يخفون خبر وفاة سمير غانم عنها خوفا من تدهور حالتها الصحية أثناء علاجها من فيروس كورونا في المستشفى.
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أخبار الفنانين في مصر

حسن الرداد يحسم الجدل حول رغبة إيمي سمير غانم في ارتداء الحجاب واعتزال الفن... فيديو

07:09 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDالفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد
الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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حسم الفنان المصري حسن الرداد، الجدل حول رغبة زوجته إيمي سمير غانم، في ارتداء الحجاب واعتزال الفن، بالإضافة إلى شائعات انفصالهما، معتبرا إيمي نجمة الكوميديا الأولى في الفن المصري بلا أي منافس.
وأوضح حسن الرداد، خلال لقائه مع "برنامج ET بالعربي"، أن "طريقته في مواجهة الشائعات كانت تجاهلها، ولكن يبدو أن هذه الطريقة شجعت مروجي الشائعات على تكرارها، كما أن استمرارها دون رد منحها بعض المصداقية عند الجمهور، خاصة وأن الشائعات الأخيرة ومنها اعتزال إيمي الفن وارتداء الحجاب كان مصدرها حسابا مفبركا ينتحل اسمها".
وأضاف: "إيمي حاليا في فترة استراحة قصيرة وستعود لجمهورها قريبا، وهي لم تعتزل الفن كما قيل وهذا الكلام مجرد شائعات"، متابعا أن "هناك حساب مزيف كان سبب تلك الشائعة، حيث نشر صورة إيمي بالحجاب أثناء تواجدها لأداء العمرة، وكتب على الصورة أنها اعتزلت الفن".
وكانت شائعات قد ترددت مؤخرًا حول انفصال حسن الرداد عن الفنانة إيمي سمير غانم، إلا أن حسن الرداد، نفى في تصريحات مع موقع اليوم السابع المصري، هذ الأمر، مؤكداً أن كافة ما يتم تداوله غير حقيقي. ووصف الرداد، هذه الأنباء بـ"السخيفة والفاضية".
كما حسم الفنان المصري، مؤخرا، جدلا أثارته بعض التقارير بأن حماته الفنانة دلال عبد العزيز توفيت ‏متأثرة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.‏
ونفى الرداد أثناء استضافته في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية هذه الأنباء، مؤكدا أن دلال عبد العزيز توفت دون علمها بوفاة سمير غانم.
وتابع أن كل المحيطين بدلال عبد العزيز كانوا يخفون خبر وفاة سمير غانم عنها خوفا من تدهور حالتها الصحية أثناء علاجها من فيروس كورونا في المستشفى.
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