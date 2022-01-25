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https://arabic.sputniknews.com/20220125/خبيرة-الخوف-المفرط-من-لقاح-كورونا-يولد-أعراضا-وهمية-بعد-تلقيه-1057136677.html
خبيرة: الخوف المفرط من لقاح كورونا يولد أعراضا وهمية بعد تلقيه
خبيرة: الخوف المفرط من لقاح كورونا يولد أعراضا وهمية بعد تلقيه
قالت مفيدة عباسي، خبيرة علم النفس، إن الخوف المفرط من لقاح كورونا، يولد أعراضا وهمية مبالغ فيها بعد تلقي اللقاح. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:35+0000
2022-01-25T12:35+0000
فيروس كورونا
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وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أوضحت عباسي أن الإنسان لديه خوف غريزي من المجهول، ولذا يتردد البعض في تلقي اللقاح لأنه "أمر مستجد".وأشارت عباسي إلى أن التغلب على الخوف يكون بالعقل والحجج العلمية. وتابعت خبيرة علم النفس أن العاجزين عن التلقيح حتى الآن لا يستطيعون تجاوز مخاوفهم بشأن اللقاح.وحتى اليوم الثلاثاء توفي جراء فيروس كورونا أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم، بينما أصيب بالفيروس أكثر من 350 مليون شخص به، ويخضع للعناية حاليا حول العالم أكثر من 650 ألف شخص.
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فيروس كورونا

خبيرة: الخوف المفرط من لقاح كورونا يولد أعراضا وهمية بعد تلقيه

12:35 GMT 25.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvicلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد
لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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قالت مفيدة عباسي، خبيرة علم النفس، إن الخوف المفرط من لقاح كورونا، يولد أعراضا وهمية مبالغ فيها بعد تلقي اللقاح.
وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أوضحت عباسي أن الإنسان لديه خوف غريزي من المجهول، ولذا يتردد البعض في تلقي اللقاح لأنه "أمر مستجد".
وأشارت عباسي إلى أن التغلب على الخوف يكون بالعقل والحجج العلمية.
وتابعت خبيرة علم النفس أن العاجزين عن التلقيح حتى الآن لا يستطيعون تجاوز مخاوفهم بشأن اللقاح.
وحتى اليوم الثلاثاء توفي جراء فيروس كورونا أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم، بينما أصيب بالفيروس أكثر من 350 مليون شخص به، ويخضع للعناية حاليا حول العالم أكثر من 650 ألف شخص.
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