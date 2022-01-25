تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220125/رئاسة-كوريا-الجنوبية-الرئيس-مون-زار-مصر-والإمارت-والسعودية-بعد-طلبات-ملحة-من-هذه-الدول-1057052736.html
رئاسة كوريا الجنوبية: الرئيس مون زار مصر والإمارت والسعودية بعد "طلبات ملحة" من هذه الدول
رئاسة كوريا الجنوبية: الرئيس مون زار مصر والإمارت والسعودية بعد "طلبات ملحة" من هذه الدول
أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس مون جيه-إن زار مصر والإمارات والسعودية بناء على طلبات من هذه الدول. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T08:54+0000
2022-01-25T08:54+0000
2022-01-25T08:54+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار مصر الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104194/57/1041945748_0:204:3930:2415_1920x0_80_0_0_0149b9ea6f124fcde80744573a469186.jpg
وحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، جاء حديث المكتب الرئاسي ردا على أن زيارات مون اتخذت طابعا سياحيا.وأكد بارك سو-هيون السكرتير الرئاسي، أن هناك 30 دولة طلبت لقاء الرئيس مون. واعتبر بارك أن مكانة كوريا الجنوبية ارتقت الآن وبعدما كانت تطلب لقاءات من زعماء الدول المتقدمة، أصبح العكس ما يحدث الآن.وأشار بارك إلى أن الدول الشرق أوسطية الثلاث -يقصد مصر والسعودية والإمارات- كانت لديها "طلبات ملحة لزيارة الرئيس مون".وتعتبر زيارة مون إلى مصر الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما، كما زار الإمارات والسعودية وعقد عدد من اللقاءات مع القادة في الدول الثلاث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104194/57/1041945748_219:0:3711:2619_1920x0_80_0_0_74be08f6ebba1d342f60a45cf120ab05.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رئاسة كوريا الجنوبية: الرئيس مون زار مصر والإمارت والسعودية بعد "طلبات ملحة" من هذه الدول
أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس مون جيه-إن زار مصر والإمارات والسعودية بناء على طلبات من هذه الدول.
وحسب وكالة الأنباء الكورية "
يونهاب
"، جاء حديث المكتب الرئاسي ردا على أن زيارات مون اتخذت طابعا سياحيا.
وأكد بارك سو-هيون السكرتير الرئاسي، أن هناك 30 دولة طلبت لقاء الرئيس مون.
واعتبر بارك أن مكانة كوريا الجنوبية ارتقت الآن وبعدما كانت تطلب لقاءات من زعماء الدول المتقدمة، أصبح العكس ما يحدث الآن.
وأشار بارك إلى أن الدول الشرق أوسطية الثلاث -يقصد مصر والسعودية والإمارات- كانت لديها "طلبات ملحة لزيارة الرئيس مون".
وتعتبر
زيارة مون إلى مصر
الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما، كما زار الإمارات والسعودية وعقد عدد من اللقاءات مع القادة في الدول الثلاث.