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https://arabic.sputniknews.com/20220125/رئاسة-كوريا-الجنوبية-الرئيس-مون-زار-مصر-والإمارت-والسعودية-بعد-طلبات-ملحة-من-هذه-الدول-1057052736.html
رئاسة كوريا الجنوبية: الرئيس مون زار مصر والإمارت والسعودية بعد "طلبات ملحة" من هذه الدول
رئاسة كوريا الجنوبية: الرئيس مون زار مصر والإمارت والسعودية بعد "طلبات ملحة" من هذه الدول
أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس مون جيه-إن زار مصر والإمارات والسعودية بناء على طلبات من هذه الدول. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T08:54+0000
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وحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، جاء حديث المكتب الرئاسي ردا على أن زيارات مون اتخذت طابعا سياحيا.وأكد بارك سو-هيون السكرتير الرئاسي، أن هناك 30 دولة طلبت لقاء الرئيس مون. واعتبر بارك أن مكانة كوريا الجنوبية ارتقت الآن وبعدما كانت تطلب لقاءات من زعماء الدول المتقدمة، أصبح العكس ما يحدث الآن.وأشار بارك إلى أن الدول الشرق أوسطية الثلاث -يقصد مصر والسعودية والإمارات- كانت لديها "طلبات ملحة لزيارة الرئيس مون".وتعتبر زيارة مون إلى مصر الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما، كما زار الإمارات والسعودية وعقد عدد من اللقاءات مع القادة في الدول الثلاث.
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رئاسة كوريا الجنوبية: الرئيس مون زار مصر والإمارت والسعودية بعد "طلبات ملحة" من هذه الدول

08:54 GMT 25.01.2022
© REUTERS / POOLمحمد بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية
محمد بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس مون جيه-إن زار مصر والإمارات والسعودية بناء على طلبات من هذه الدول.
وحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، جاء حديث المكتب الرئاسي ردا على أن زيارات مون اتخذت طابعا سياحيا.
وأكد بارك سو-هيون السكرتير الرئاسي، أن هناك 30 دولة طلبت لقاء الرئيس مون.
واعتبر بارك أن مكانة كوريا الجنوبية ارتقت الآن وبعدما كانت تطلب لقاءات من زعماء الدول المتقدمة، أصبح العكس ما يحدث الآن.
وأشار بارك إلى أن الدول الشرق أوسطية الثلاث -يقصد مصر والسعودية والإمارات- كانت لديها "طلبات ملحة لزيارة الرئيس مون".
وتعتبر زيارة مون إلى مصر الأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عاما، كما زار الإمارات والسعودية وعقد عدد من اللقاءات مع القادة في الدول الثلاث.
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