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رجل يعارك دبا بيديه لينقذ كلابه...فيديو
رجل يعارك دبا بيديه لينقذ كلابه...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل يعارك دبا بيديه للدفاع عن كلابه. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب ما تم تداوله، فإن المقطع المصور جرى تصويره في فلوريدا، ويظهر الدب الذي اقتحم شرفة منزل لأحد الأشخاص.ففي لحظة اقترب فيه كلبا الرجل من البوابة هجم الدب مقتحما المكان.فهرع الرجل لإبعاد الدب، مستخدما يديه فقط، لينجح في النهاية، ويسد المدخل بأريكة موجودة في المكان.
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نادي الفيديو

رجل يعارك دبا بيديه لينقذ كلابه...فيديو

11:07 GMT 25.01.2022
© Depositphotos / Ratbud
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل يعارك دبا بيديه للدفاع عن كلابه.
وبحسب ما تم تداوله، فإن المقطع المصور جرى تصويره في فلوريدا، ويظهر الدب الذي اقتحم شرفة منزل لأحد الأشخاص.
ففي لحظة اقترب فيه كلبا الرجل من البوابة هجم الدب مقتحما المكان.
فهرع الرجل لإبعاد الدب، مستخدما يديه فقط، لينجح في النهاية، ويسد المدخل بأريكة موجودة في المكان.
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