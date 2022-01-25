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https://arabic.sputniknews.com/20220125/رجل-يعارك-دبا-بيديه-لينقذ-كلابهفيديو-1057102372.html
رجل يعارك دبا بيديه لينقذ كلابه...فيديو
رجل يعارك دبا بيديه لينقذ كلابه...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل يعارك دبا بيديه للدفاع عن كلابه. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T11:07+0000
2022-01-25T11:07+0000
2022-01-25T11:07+0000
نادي الفيديو
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وبحسب ما تم تداوله، فإن المقطع المصور جرى تصويره في فلوريدا، ويظهر الدب الذي اقتحم شرفة منزل لأحد الأشخاص.ففي لحظة اقترب فيه كلبا الرجل من البوابة هجم الدب مقتحما المكان.فهرع الرجل لإبعاد الدب، مستخدما يديه فقط، لينجح في النهاية، ويسد المدخل بأريكة موجودة في المكان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجل يعارك دبا بيديه لينقذ كلابه...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل يعارك دبا بيديه للدفاع عن كلابه.
وبحسب ما تم تداوله، فإن المقطع المصور جرى تصويره في فلوريدا، ويظهر الدب الذي اقتحم شرفة منزل لأحد الأشخاص.
ففي لحظة اقترب فيه كلبا الرجل من البوابة هجم الدب مقتحما المكان.
فهرع الرجل لإبعاد الدب، مستخدما يديه فقط، لينجح في النهاية، ويسد المدخل بأريكة موجودة في المكان.