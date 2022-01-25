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روسيا تطور نظام دفاع ساحلي فريدا من نوعه
روسيا تطور نظام دفاع ساحلي فريدا من نوعه
تم إنشاء نظام فريد للدفاع الساحلي والسيطرة على المياه الإقليمية يعتمد على أنظمة الصواريخ الساحلية المتنقلة في روسيا. أصبحت أنظمة الصواريخ الساحلية "بال" و... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T05:58+0000
2022-01-25T05:58+0000
رصد عسكري
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أخبر بوريس أوبنوسوف، الرئيس التنفيذي لشركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، وسائل إعلام روسية عن هذا الأمر. ووفقًا له، فإن هذا النظام الفريد يسمح بحماية الساحل والاتصالات البحرية، فضلاً عن التحكم في المياه الإقليمية وتدمير المواقع البرية والبحرية.وأشار أوبنوسوف إلى أن نظام الدفاع البحري يصيب الأجسام الكبيرة على وجه الخصوص التي تبعد ما يصل إلى 300 كيلومتر بصواريخ تفوق سرعة الصوت لمجمعات باستيون. وبدءًا من 260 كم فأقل، تضربها مجمعات بال.قال الرئيس التنفيذي للشركة أيضًا إن تحديث مجمع باستيون جارٍ حاليًا. وتم بالفعل إنشاء تعديل ثابت لباستيون. يتميز المجمع الساحلي الثابت بقدرته على الصمود والكفاءة ، فضلاً عن خفيته. وفقًا لأوبنوسوف، لن يتمكن المجمع الثابت من إصابة ذخيرة صغيرة الحجم. كما أن لديه حماية جيدة ضد الأسلحة الدقيقة.أنظمة السواحل الروسية المضادة للسفن قادرة على العمل بفعالية ضد حاملات الطائرات المعادية وسفن الإنزال والقوافل والسفن الفردية. تم تجهيز مجمع باستيون بصاروخ أونيكس. صاروخان أونيكس يدمران أي سفينة حربية بأحدث مستوى من الحماية.
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رصد عسكري

روسيا تطور نظام دفاع ساحلي فريدا من نوعه

05:58 GMT 25.01.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورمناورات تكتيكية للقوات الصاروخية التابعة لأسطول بحر البلطيق باستخدام المنظومة الدفاعية الصاروخية "باستيون" المضادة للسفن في حقل التدريبات "خميليوفكا"
مناورات تكتيكية للقوات الصاروخية التابعة لأسطول بحر البلطيق باستخدام المنظومة الدفاعية الصاروخية باستيون المضادة للسفن في حقل التدريبات خميليوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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تم إنشاء نظام فريد للدفاع الساحلي والسيطرة على المياه الإقليمية يعتمد على أنظمة الصواريخ الساحلية المتنقلة في روسيا. أصبحت أنظمة الصواريخ الساحلية "بال" و "باستيون" أساسًا لنظام دفاع ثنائي الرابط للساحل الروسي.
أخبر بوريس أوبنوسوف، الرئيس التنفيذي لشركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، وسائل إعلام روسية عن هذا الأمر. ووفقًا له، فإن هذا النظام الفريد يسمح بحماية الساحل والاتصالات البحرية، فضلاً عن التحكم في المياه الإقليمية وتدمير المواقع البرية والبحرية.
وأشار أوبنوسوف إلى أن نظام الدفاع البحري يصيب الأجسام الكبيرة على وجه الخصوص التي تبعد ما يصل إلى 300 كيلومتر بصواريخ تفوق سرعة الصوت لمجمعات باستيون. وبدءًا من 260 كم فأقل، تضربها مجمعات بال.
وأكد المدير العام أن هذا "الثنائي" قادر على تدمير أي هدف سطحي وساحلي داخل المناطق المتضررة. علاوة على ذلك، لديها نسبة عالية من الفعالية من حيث التكلفة، وهو أمر مهم أيضًا.
قال الرئيس التنفيذي للشركة أيضًا إن تحديث مجمع باستيون جارٍ حاليًا. وتم بالفعل إنشاء تعديل ثابت لباستيون. يتميز المجمع الساحلي الثابت بقدرته على الصمود والكفاءة ، فضلاً عن خفيته. وفقًا لأوبنوسوف، لن يتمكن المجمع الثابت من إصابة ذخيرة صغيرة الحجم. كما أن لديه حماية جيدة ضد الأسلحة الدقيقة.
أنظمة السواحل الروسية المضادة للسفن قادرة على العمل بفعالية ضد حاملات الطائرات المعادية وسفن الإنزال والقوافل والسفن الفردية. تم تجهيز مجمع باستيون بصاروخ أونيكس. صاروخان أونيكس يدمران أي سفينة حربية بأحدث مستوى من الحماية.
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