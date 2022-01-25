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https://arabic.sputniknews.com/20220125/سامسونغ-تعلن-عن-شريحة-أمان-لبطاقات-الدفع-تعمل-ببصمة-الإصبع-1057139026.html
‏"سامسونغ" تعلن عن شريحة أمان لبطاقات الدفع تعمل ببصمة الإصبع
‏"سامسونغ" تعلن عن شريحة أمان لبطاقات الدفع تعمل ببصمة الإصبع
أزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوية الستار عما تسميه "أول شريحة أمان ببصمة الإصبع، هي ‏الأولى في الصناعة لـ"بطاقات الدفع".‏ 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:07+0000
2022-01-25T13:10+0000
مجتمع
منوعات
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وتتميز شريحة "S3B512C" بقراءة المعلومات الحيوية عبر مستشعر بصمات الأصابع، وتخزين البيانات والمصادقة عليها باستخدام عنصر آمن غير قابل للعبث، وتحليلها باستخدام معالج آمن، بحسب موقع "بيزنس واير".في حين أن الشريحة مصممة في المقام الأول لبطاقات الدفع، إلا أنه يمكن استخدامها أيضا "لتحديد هوية الطالب أو الموظف أو العضوية أو الوصول إلى المبنى"، على حد قول "سامسونغ".ويمكن للشريحة الجديدة أن تسهل على البنوك وغيرها إنشاء بطاقات الدفع البيومترية، وهو حل يتماشى مع أحدث مواصفات أمان شركة "ماستر كارد" لبطاقات الدفع.ومن مميزات الشريحة أيضا أنها تسمح "بتفاعلات أسرع وأكثر أمانا عند إجراء عمليات الشراء"، وتزيل الحاجة إلى الرمز السري، وتستخدم تقنية مكافحة الانتحال لمنع الأساليب الاحتيالية مثل بصمات الأصابع الاصطناعية.وأعلنت شركة "سامسونغ" العام الماضي، عن تعاونها مع "ماستر كارد" في بطاقة دفع مسح ضوئي بيومترية مزودة بقارئ بصمات أصابع مدمج.
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مجتمع, منوعات

‏"سامسونغ" تعلن عن شريحة أمان لبطاقات الدفع تعمل ببصمة الإصبع

13:07 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 13:10 GMT 25.01.2022)
© AFP 2021 / DON EMMERTشركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية
شركة سامسونغ الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية
© AFP 2021 / DON EMMERT
تابعنا عبر
أزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوية الستار عما تسميه "أول شريحة أمان ببصمة الإصبع، هي ‏الأولى في الصناعة لـ"بطاقات الدفع".‏
وتتميز شريحة "S3B512C" بقراءة المعلومات الحيوية عبر مستشعر بصمات الأصابع، وتخزين البيانات والمصادقة عليها باستخدام عنصر آمن غير قابل للعبث، وتحليلها باستخدام معالج آمن، بحسب موقع "بيزنس واير".
في حين أن الشريحة مصممة في المقام الأول لبطاقات الدفع، إلا أنه يمكن استخدامها أيضا "لتحديد هوية الطالب أو الموظف أو العضوية أو الوصول إلى المبنى"، على حد قول "سامسونغ".
ويمكن للشريحة الجديدة أن تسهل على البنوك وغيرها إنشاء بطاقات الدفع البيومترية، وهو حل يتماشى مع أحدث مواصفات أمان شركة "ماستر كارد" لبطاقات الدفع.
ومن مميزات الشريحة أيضا أنها تسمح "بتفاعلات أسرع وأكثر أمانا عند إجراء عمليات الشراء"، وتزيل الحاجة إلى الرمز السري، وتستخدم تقنية مكافحة الانتحال لمنع الأساليب الاحتيالية مثل بصمات الأصابع الاصطناعية.
وأعلنت شركة "سامسونغ" العام الماضي، عن تعاونها مع "ماستر كارد" في بطاقة دفع مسح ضوئي بيومترية مزودة بقارئ بصمات أصابع مدمج.
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