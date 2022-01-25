https://arabic.sputniknews.com/20220125/سجن-سري-لوكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-للبيع-في-ليتوانيا-1057058331.html

سجن سري لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية للبيع في ليتوانيا

سجن سري لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية للبيع في ليتوانيا

تخطط الحكومة الليتوانية لطرح مبنى كان يضم سابقًا سجنًا أمريكيًا سريًا للبيع بالمزاد. وفقًا لصحيفة "غارديان"، قرر صندوق العقارات التابع للحكومة الليتوانية... 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T10:19+0000

2022-01-25T10:19+0000

2022-01-25T10:19+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104513/07/1045130731_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_54a020c42af75b6fb5852decb97dd7f8.jpg

وفقًا لصحيفة "غارديان"، قرر صندوق العقارات التابع للحكومة الليتوانية التخلص من المباني غير المستخدمة. السعر لم يعلن بعد.كانت المنشأة التي أُطلق عليها اسم "الموقع البنفسجي" و"المشروع رقم 2" ، تؤوي إرهابيين تم أسرهم في أفغانستان والعراق. كانت تجري وكالة المخابرات المركزية "استجوابات خاصة" – التعذيب هنا، في ضواحي فيلنيوس، في عامي 2005 و2006، في ظل ظروف قاسية في زنازين عازلة للصوت. وكان يوجد في السجن أحد أقرب المقربين لأسامة بن لادن، المتطرف السعودي أبو زبيدة. ودفعت له ليتوانيا مؤخرًا مائة ألف يورو كتعويض عن السجن غير القانوني والتعذيب. اضطرت ليتوانيا إلى القيام بذلك بعد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي اعترفت بأن "إجراءات التعذيب الجسدي ضد أبو زبيدة لا تتماشى مع معايير التشريع الأوروبي".وأغلق المكان السري للسجن في عام 2006، بعد أن نُقل أحد السجناء إلى المستشفى إثر "معاملة خاصة". تم نقل جميع السجناء إلى غوانتانامو، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنهم لا يعرفون شيئًا عن المنشآت الخاصة لوكالة المخابرات المركزية على الإطلاق. بالمناسبة، ورد في تقرير خاص لمجلس الشيوخ الأمريكي، أن موظفي السجن "عانوا من إرهاق مستمر" بل وتعرضوا "لصدمة نفسية" بسبب الحاجة إلى المشاركة في التعذيب. بعد الفضيحة، تم إغلاق السجن واستخدام المبنى كمدرسة استخبارات ليتوانية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم