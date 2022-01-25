https://arabic.sputniknews.com/20220125/سفير-حكومة-صنعاء-في-طهران-السعودیة-لا-ترغب-في-حل-الخلافات-مع-إيران-1057154620.html

سفير حكومة صنعاء في طهران: السعودیة لا ترغب في حل الخلافات مع إيران

سفير حكومة صنعاء في طهران: السعودیة لا ترغب في حل الخلافات مع إيران

ألقى سفير حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله" لدى طهران، إبراهيم الدیلمي، باللوم على المملكة العربية السعودیة في عدم تقدم مفاوضاتها مع إيران. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T14:26+0000

2022-01-25T14:26+0000

2022-01-25T14:26+0000

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وقال في حوار مع وكالة "إيسنا" الإيرانية "على حد علمنا، فإن محادثات بغداد بين طهران والرياض تتعلق بقضايا ثنائية. بالطبع، نشدد أيضًا على أن السعودية لیست لديها رغبة کثیرة في تسویه النزاعات، وهذا يجعل هذه المفاوضات غير ناجحة".وكان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال أمس الاثنين، إن بلاده "تركت الطريق مفتوحا للسعودية متى ما قررت إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران إلى طبيعتها".وأضاف الوزير الإيراني: "قبل أيام قليلة، استقر ثلاثة من دبلوماسيينا في جدة، وسيعتمد موعد إعادة فتح السفارات في البلدين على قرار المملكة العربية السعودية".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن المنطقة ستكون أول المنتفعين من عودة العلاقات إلى طبيعتها بين بلاده والمملكة العربية السعودية.وأضاف خطيب زادة للصحفيين أن "العلاقات بين إيران والسعودية قضیة محتومة في المنطقة كبلدين جارين، وعلينا نحن البلدين عبور الخلافات من أجل مصالح الشعبين والمنطقة وأن تكون لنا عبر رفع الخلافات علاقات عادية وطبيعية".وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها مع إيران في كانون الثاني/يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة العام الماضي، ووصفت هذه المحادثات بأنها ودية واستكشافية في حين قال مسؤول إيراني في أكتوبر/ تشرين الأول إن الجانبين "قطعا شوطا كبيرا".

https://arabic.sputniknews.com/20220124/وزير-الخارجية-الإيراني-تركنا-الطريق-مفتوحا-للسعودية-1057033608.html

https://arabic.sputniknews.com/20220124/إيران-تدعو-إلى-إنهاء-الخلافات-مع-السعودية-وعودة-العلاقات-بينهما-إلى-طبيعتها-1057029247.html

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