https://arabic.sputniknews.com/20220125/سلسلة-نوادي-قمار-أمريكية-تبني-منتجعا-للألعاب-في-الإمارات-1057162299.html

سلسلة نوادي قمار أمريكية تبني منتجعا "للألعاب" في الإمارات

سلسلة نوادي قمار أمريكية تبني منتجعا "للألعاب" في الإمارات

أعلنت شركة مشغلة للكازينوهات في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن خطط لتطوير منتجع بمليارات الدولارات قبالة الإمارات، الدولة الخليجية ذات الأغلبية المسلمة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T17:34+0000

2022-01-25T17:34+0000

2022-01-25T17:34+0000

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وقالت شركة منتجعات "وين" إلى جانب شركة التطوير العقاري الإماراتية مرجان، في بيان، إنه سيتم إنشاء "منتجع متكامل" بما في ذلك "مرافق الألعاب"، في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة.ويأتي إعلان يوم الثلاثاء في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة أنها شكلت قسما جديدا يركز على تنظيم المنتجعات المتكاملة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقالت في بيان: "تشمل هذه العمليات الفنادق، وأماكن المؤتمرات، والترفيه، والمطاعم والصالات، والمنتجع الصحي، ومرافق البيع بالتجزئة والألعاب".وأوضحت الهيئة في بيانها: "تتمثل الأولوية القصوى لهذا القسم الجديد في إنشاء إطار عمل قوي يضمن ممارسة الألعاب المسؤولة على جميع المستويات".ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كانت "الألعاب" تشير إلى المقامرة. سيضم المنتجع المخطط إقامته في رأس الخيمة أكثر من 1000 غرفة فندقية ومرافق اجتماعات ومؤتمرات ومطاعم ومنتجع صحي ومنطقة ألعاب، ومن المقرر أن يكتمل في عام 2026.نفت السلطات الإماراتية منذ سنوات التقارير التي تفيد بأنها سترفع الحظر المفروض على المقامرة على مستوى الخليج العربي، لكن في عام 2020، جددت الإمارات مجموعة من القوانين في حملة مصممة لصقل علامتها التجارية.وشمل ذلك رفع الحظر المفروض على عيش غير المتزوجين معا، وتخفيف القيود المفروضة على الكحوليات، وتقديم إقامات طويلة الأجل.

https://arabic.sputniknews.com/20210422/حكومة-دبي-تعلق-على-أنباء-إصدارها-تصاريح-مزاولة-الميسر-1048773378.html

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