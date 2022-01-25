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https://arabic.sputniknews.com/20220125/شاحنة-تتسبب-بحادث-فظيع-في-أندونيسيا-فيديو-1057140147.html
شاحنة تتسبب بحادث فظيع في أندونيسيا... فيديو
شاحنة تتسبب بحادث فظيع في أندونيسيا... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة تسبب شاحنة بحادث مروري فظيع راح ضحيته 5 أشخاص. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:25+0000
2022-01-25T13:25+0000
2022-01-25T13:25+0000
نادي الفيديو
حادث
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ويظهر المقطع الذي تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق، لحظة اصطدام الشاحنة بمجموعة من السيارات التي كانت متوقفة على إشارة المرور.ويظهر في المقطع لحظة اصطدام الشاحنة بالسيارات وجرفها بطريقها، حتى عمود الإنارة لم يسلم من الحادث.وبحسب الشرطة المحلية فقد راح ضحية الحادث 5 أشخاص وأصيب 22 آخرون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, حادث
شاحنة تتسبب بحادث فظيع في أندونيسيا... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة تسبب شاحنة بحادث مروري فظيع راح ضحيته 5 أشخاص.
ويظهر المقطع الذي تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق، لحظة اصطدام الشاحنة بمجموعة من السيارات التي كانت متوقفة على إشارة المرور.
ويظهر في المقطع لحظة اصطدام الشاحنة بالسيارات وجرفها بطريقها، حتى عمود الإنارة لم يسلم من الحادث.
وبحسب الشرطة المحلية فقد راح ضحية الحادث 5 أشخاص وأصيب 22 آخرون.