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شاحنة تتسبب بحادث فظيع في أندونيسيا... فيديو
شاحنة تتسبب بحادث فظيع في أندونيسيا... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة تسبب شاحنة بحادث مروري فظيع راح ضحيته 5 أشخاص. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
حادث
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ويظهر المقطع الذي تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق، لحظة اصطدام الشاحنة بمجموعة من السيارات التي كانت متوقفة على إشارة المرور.ويظهر في المقطع لحظة اصطدام الشاحنة بالسيارات وجرفها بطريقها، حتى عمود الإنارة لم يسلم من الحادث.وبحسب الشرطة المحلية فقد راح ضحية الحادث 5 أشخاص وأصيب 22 آخرون.
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نادي الفيديو, حادث

شاحنة تتسبب بحادث فظيع في أندونيسيا... فيديو

13:25 GMT 25.01.2022
© Photo / youtube/ViralHog
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة تسبب شاحنة بحادث مروري فظيع راح ضحيته 5 أشخاص.
ويظهر المقطع الذي تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق، لحظة اصطدام الشاحنة بمجموعة من السيارات التي كانت متوقفة على إشارة المرور.
ويظهر في المقطع لحظة اصطدام الشاحنة بالسيارات وجرفها بطريقها، حتى عمود الإنارة لم يسلم من الحادث.
وبحسب الشرطة المحلية فقد راح ضحية الحادث 5 أشخاص وأصيب 22 آخرون.
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