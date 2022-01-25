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شكوك في إصابات جديدة بفيروس كورونا بين أعضاء المنتخب التونسي
شكوك في إصابات جديدة بفيروس كورونا بين أعضاء المنتخب التونسي
أعلنت قناة "beIN SPORTS" الرياضية، عن وجود شكوك حقيقية في الوسط الرياضي التونسي حول وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب التونسي. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:37+0000
2022-01-25T12:37+0000
رياضة
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وذكرت القناة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "شكوك بإصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب التونسي والفريق يجري اختبارات إضافية حاليا في مقر إقامته في غروا"، دون ذكر تفاصيل أخرى.يذكر أن المنتخب التونسي لكرة القدم كان قد حقق فوزا مهما على نظيره النيجيري بهدف وحيد، وذلك في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.وأحرز يوسف المساكني هدف تونس الوحيد في المباراة، وقد حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في المباراة.وحصل المساكني (31 عاما)، الذي يشارك في كأس الأمم للمرة السابعة لكنه لعب أساسيا للمرة الأولى في هذه البطولة، على ما يكفي من الوقت لتسديد كرة خدعت حارس نيجيريا مادوكا أوكوي الذي لم يستطع سوى لمس الكرة بيده.واستعاد المنتخب التونسي بعض اللاعبين بعد تعافيهم من كوفيد-19 قبل المباراة، لكن تعين على مساعد المدرب جلال القادري قيادة الفريق بسبب إصابة المدرب بفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/بينهم-علي-معلول-إصابة-7-لاعبين-في-منتخب-تونس-بكورونا-1056483070.html
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رياضة

شكوك في إصابات جديدة بفيروس كورونا بين أعضاء المنتخب التونسي

12:37 GMT 25.01.2022
© AP Photo / Sunday Alambaمنتخب تونس
منتخب تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Sunday Alamba
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أعلنت قناة "beIN SPORTS" الرياضية، عن وجود شكوك حقيقية في الوسط الرياضي التونسي حول وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب التونسي.
وذكرت القناة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "شكوك بإصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب التونسي والفريق يجري اختبارات إضافية حاليا في مقر إقامته في غروا"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
يذكر أن المنتخب التونسي لكرة القدم كان قد حقق فوزا مهما على نظيره النيجيري بهدف وحيد، وذلك في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.
وأحرز يوسف المساكني هدف تونس الوحيد في المباراة، وقد حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في المباراة.
وحصل المساكني (31 عاما)، الذي يشارك في كأس الأمم للمرة السابعة لكنه لعب أساسيا للمرة الأولى في هذه البطولة، على ما يكفي من الوقت لتسديد كرة خدعت حارس نيجيريا مادوكا أوكوي الذي لم يستطع سوى لمس الكرة بيده.
واستعاد المنتخب التونسي بعض اللاعبين بعد تعافيهم من كوفيد-19 قبل المباراة، لكن تعين على مساعد المدرب جلال القادري قيادة الفريق بسبب إصابة المدرب بفيروس كورونا.
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