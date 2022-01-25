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صحيفة تكشف سبب إلغاء حفل أديل في لاس فيغاس... كورونا ليس السبب
صحيفة تكشف سبب إلغاء حفل أديل في لاس فيغاس... كورونا ليس السبب
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن سبب إلغاء حفل المطربة البريطانية أديل في لاس فيغاس. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:51+0000
2022-01-25T14:15+0000
أديل
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وقالت الصحيفة إن سبب الإلغاء هو "خلاف غاضب حول حمام السباحة".وتابعت الصحيفة أن الخلاف بين المطربة ومصممي ديكور الحفل حول حمام السباحة كان سبب الإلغاء حيث اعترضت أديل على حمام السباحة، ورفضت الوقوف في منتصفه أثناء الغناء. وتأجلت العروض التي وصلت تذكرتها إلى 30 ألف دولار في السوق السوداء.وكانت أديل قد نشرت فيديو عبر صفحتها الخاصة على منصة "إنستغرام" اعتذرت فيه لجمهورها عن عدم استطاعتها تقديم الحفل، لظروف قاهرة.وأعلنت أديل في المقطع المنشور عن تأجيل سلسلة عروضها في لاس فيغاس الأمريكية، وذلك قبل 24 ساعة من عرض الافتتاح.وقالت إن نصف فريق عملها مصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن التأخير في عمليات التسليم تسببت في فوضى ضمن خططها.
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أديل

صحيفة تكشف سبب إلغاء حفل أديل في لاس فيغاس... كورونا ليس السبب

13:51 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 25.01.2022)
© REUTERS / Mario Anzuoniالمغنية البريطانية، أديل
المغنية البريطانية، أديل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Mario Anzuoni
تابعنا عبر
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن سبب إلغاء حفل المطربة البريطانية أديل في لاس فيغاس.
وقالت الصحيفة إن سبب الإلغاء هو "خلاف غاضب حول حمام السباحة".
وتابعت الصحيفة أن الخلاف بين المطربة ومصممي ديكور الحفل حول حمام السباحة كان سبب الإلغاء حيث اعترضت أديل على حمام السباحة، ورفضت الوقوف في منتصفه أثناء الغناء.
وتأجلت العروض التي وصلت تذكرتها إلى 30 ألف دولار في السوق السوداء.
وكانت أديل قد نشرت فيديو عبر صفحتها الخاصة على منصة "إنستغرام" اعتذرت فيه لجمهورها عن عدم استطاعتها تقديم الحفل، لظروف قاهرة.
وأعلنت أديل في المقطع المنشور عن تأجيل سلسلة عروضها في لاس فيغاس الأمريكية، وذلك قبل 24 ساعة من عرض الافتتاح.
وقالت إن نصف فريق عملها مصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن التأخير في عمليات التسليم تسببت في فوضى ضمن خططها.
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