تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220125/صحيفة-تكشف-سبب-إلغاء-حفل-أديل-في-لاس-فيغاس-كورونا-ليس-السبب-1057144552.html
صحيفة تكشف سبب إلغاء حفل أديل في لاس فيغاس... كورونا ليس السبب
صحيفة تكشف سبب إلغاء حفل أديل في لاس فيغاس... كورونا ليس السبب
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن سبب إلغاء حفل المطربة البريطانية أديل في لاس فيغاس. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:51+0000
2022-01-25T13:51+0000
2022-01-25T14:15+0000
أديل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1054934778_0:24:2847:1625_1920x0_80_0_0_dbd4ef38936b90a74bf3ec96385fddac.jpg
وقالت الصحيفة إن سبب الإلغاء هو "خلاف غاضب حول حمام السباحة".وتابعت الصحيفة أن الخلاف بين المطربة ومصممي ديكور الحفل حول حمام السباحة كان سبب الإلغاء حيث اعترضت أديل على حمام السباحة، ورفضت الوقوف في منتصفه أثناء الغناء. وتأجلت العروض التي وصلت تذكرتها إلى 30 ألف دولار في السوق السوداء.وكانت أديل قد نشرت فيديو عبر صفحتها الخاصة على منصة "إنستغرام" اعتذرت فيه لجمهورها عن عدم استطاعتها تقديم الحفل، لظروف قاهرة.وأعلنت أديل في المقطع المنشور عن تأجيل سلسلة عروضها في لاس فيغاس الأمريكية، وذلك قبل 24 ساعة من عرض الافتتاح.وقالت إن نصف فريق عملها مصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن التأخير في عمليات التسليم تسببت في فوضى ضمن خططها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1054934778_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_e6d7523603ab1e6f8d04df403a23cff4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أديل
صحيفة تكشف سبب إلغاء حفل أديل في لاس فيغاس... كورونا ليس السبب 13:51 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 25.01.2022)
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن سبب إلغاء حفل المطربة البريطانية أديل في لاس فيغاس.
وقالت
الصحيفة
إن سبب الإلغاء هو "خلاف غاضب حول حمام السباحة".
وتابعت الصحيفة أن الخلاف بين المطربة ومصممي ديكور الحفل حول حمام السباحة كان سبب الإلغاء حيث اعترضت أديل على حمام السباحة، ورفضت الوقوف في منتصفه أثناء الغناء.
وتأجلت العروض التي وصلت تذكرتها إلى 30 ألف دولار في السوق السوداء.
وكانت أديل قد نشرت
فيديو
عبر صفحتها الخاصة على منصة "إنستغرام" اعتذرت فيه لجمهورها عن عدم استطاعتها تقديم الحفل، لظروف قاهرة.
وأعلنت أديل في المقطع المنشور عن تأجيل سلسلة عروضها في لاس فيغاس الأمريكية، وذلك قبل 24 ساعة من عرض الافتتاح.
وقالت إن نصف فريق عملها مصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن التأخير في عمليات التسليم تسببت في فوضى ضمن خططها.