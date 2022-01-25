https://arabic.sputniknews.com/20220125/طبيب-يحدد-5-أعراض-تدل-على-إصابتك-بالدوالي-1057144838.html

طبيب يحدد 5 أعراض تدل على إصابتك بالدوالي

طبيب يحدد 5 أعراض تدل على إصابتك بالدوالي

نتجاهل في أغلب الأحيان صحة الأوردة لدينا، لكن الأوردة تلعب دورًا حيويًا في الدورة الدموية لأنها تضخ الدم غير المؤكسج من الأعضاء إلى القلب بصماماتها الدقيقة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T13:55+0000

2022-01-25T13:55+0000

2022-01-25T13:55+0000

علوم

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يحدث مرض الأوردة عندما تتلف هذه الصمامات أو تفشل، حيث يمكن أن يتجمع الدم في الوريد، مما يسبب التورم، إضافة لمشاكل شتى، حسبما نقل موقع "ميديك فوروم"، اليوم الثلاثاء.فيما يلي خمس علامات قد تشير إلى إصابتك بمرض في الأوردة:عروق بارزةقال الدكتور إد سوديسو، استشاري الأوعية الدموية والجراح في عيادة الأوردة في المملكة المتحدة: "عندما تتعب الصمامات الموجودة في الأوردة أو تتضرر، يمكن أن ييتسرب الدم المتدفق عبرها إلى أجزاء مختلفة من الجسم عوضًا عن القلب، وهذا ما يقلل من كفاءة الدورة الدموية، ويزيد من حجم الأوردة التي يتجمع فيها، غالبًا ما تكون هذه الأوردة المتوسعة، المعروفة باسم الدوالي، أكثر وضوحًا على سطح الجلد".ثقل وألم في الساقينالثقل والتورم في الساق، خاصة في نهاية اليوم، أمر معتاد للأشخاص المصابين بأمراض الأوردة، ويمكن أن تحدث هذه الأعراض مع أو بدون أوردة بارزة للعيان.التهاب الأوردةبالإضافة إلى تدمير جدران الأوردة وتلف الصمامات، غالبًا ما يكون التهاب الأوردة ناتجًا عن تجلط الدم، التخثر هو تجلط في الأوردة، وتشمل أعراض الالتهاب الناجم عن تجلط الدم احمرار الجلد وتورمات صلبة مؤلمة تحت الجلد.وأشار سيديسو إلى أنه "في حين أن الالتهاب الناجم عن تجلط الدم غالبًا ما ينخفض ​​، يمكن أن يكون تجلط الدم خطيرًا ، خاصةً إذا انفصلت جلطات الدم في الوريد واستقرت في أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرئتين ، أثناء انتقالها عبر مجرى الدم."نزيف الدواليتكون الدوالي أكبر حجمًا وبالتالي أقرب إلى سطح الجلد من الأوردة السليمة، لذا فهي أكثر عرضة للهجوم.تغيرات الجلدفي حين أن العديد من الأعراض المرتبطة بأمراض الأوردة مرتبطة بظهور الدوالي وعدم ارتياحها، يمكن لأمراض الأوردة أن تظهر بطرق أخرى، بما في ذلك الجلد.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/إيلون-ماسك-يتعهد-بالترويج-لـماكدونالدز-على-التلفاز-ولكن-بشرط-1057139868.html

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علوم