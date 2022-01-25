تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220125/عدوى-أوميكرون-علامات-في-الأذنين-والرأس-والعينين-1057141547.html
عدوى أوميكرون... علامات في الأذنين والرأس والعينين
عدوى أوميكرون... علامات في الأذنين والرأس والعينين
يمكن أن تظهر علامات العدوى بسبب الإصابة بسلالة أوميكرون بطرق مختلفة، بما في ذلك في العينين والرأس والأذنين. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:41+0000
2022-01-25T13:41+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407096_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_7ecbda6c5e4f67797688196fefe85bb6.jpg
العلامات الرئيسية للعدوى بأوميكرون، هي الأعراض التي غالبًا ما يتم ملاحظتها في الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة العادية - وهي توعك عام والتهاب الحلق والسعال والعطس وسيلان الأنف والقشعريرة والحمى. لكن قد تبدو بعض الأعراض المحتملة أيضًا عند الإصابة بهذا النوع من الفيروس غير نمطية وغير عادية.يعتقد أطباء من NHS أن الدوخة يمكن أن تشير إلى عدوى كوفيد-19، وهي علامة على تأثر الجهاز الدهليزي بالتهاب فيروسي.يوصي الأطباء بالاهتمام بالعلامات التالية، نظرًا لاحتمال حدوث مثل هذه المضاعفات مع عدوى فيروسية.- يحدث تأثير الدوخة، عندما يحرك الشخص رأسه أو يغير بسرعة وضع الجسم، أو عندما يرى أشياء متحركة.- رنين وضغط مزعج في الأذنين، وفقدان السمع، وإجهاد العين، والتعب، والصداع.- إن الأعراض المذكورة أعلاه ، بحسب الخبراء، "قد تأتي وتختفي على مدار اليوم". إذا كانت مستمرة أو شديدة، يجب عليك الاتصال بطبيبك، والإبلاغ عن مشاكلك وإجراء اختبار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407096_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4b177b13348e23a8d6df986fb12e8288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

عدوى أوميكرون... علامات في الأذنين والرأس والعينين

13:41 GMT 25.01.2022
© REUTERSاختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
يمكن أن تظهر علامات العدوى بسبب الإصابة بسلالة أوميكرون بطرق مختلفة، بما في ذلك في العينين والرأس والأذنين.
العلامات الرئيسية للعدوى بأوميكرون، هي الأعراض التي غالبًا ما يتم ملاحظتها في الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة العادية - وهي توعك عام والتهاب الحلق والسعال والعطس وسيلان الأنف والقشعريرة والحمى. لكن قد تبدو بعض الأعراض المحتملة أيضًا عند الإصابة بهذا النوع من الفيروس غير نمطية وغير عادية.
يعتقد أطباء من NHS أن الدوخة يمكن أن تشير إلى عدوى كوفيد-19، وهي علامة على تأثر الجهاز الدهليزي بالتهاب فيروسي.

يقول الخبراء: "غالبًا ما يُلاحظ الدوخة مع الالتهابات الفيروسية - ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الشخص الشديد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الفيروس يؤثر على الجهاز الدهليزي، المسؤول عن الاتصال بين الأذن الداخلية والدماغ"، حسب "ميديك فوروم".

يوصي الأطباء بالاهتمام بالعلامات التالية، نظرًا لاحتمال حدوث مثل هذه المضاعفات مع عدوى فيروسية.
- يحدث تأثير الدوخة، عندما يحرك الشخص رأسه أو يغير بسرعة وضع الجسم، أو عندما يرى أشياء متحركة.
- رنين وضغط مزعج في الأذنين، وفقدان السمع، وإجهاد العين، والتعب، والصداع.
- إن الأعراض المذكورة أعلاه ، بحسب الخبراء، "قد تأتي وتختفي على مدار اليوم". إذا كانت مستمرة أو شديدة، يجب عليك الاتصال بطبيبك، والإبلاغ عن مشاكلك وإجراء اختبار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية