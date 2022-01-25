https://arabic.sputniknews.com/20220125/عربي-يتحدى-الماراثون-الدولي-الأبرد-في-العالم-1057050956.html

عربي يتحدى الماراثون الدولي الأبرد في العالم

عربي يتحدى الماراثون الدولي الأبرد في العالم

بدأ خمسة وستون عداءً، بمن فيهم رياضيون من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وبيلاروسيا، السباق في درجة حرارة منخفضة للغاية في أويمياكون، قطب ياقوتيا... 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T09:54+0000

2022-01-25T09:54+0000

2022-01-25T09:54+0000

وسائط متعددة

صور

حياة روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057050961_0:117:2235:1374_1920x0_80_0_0_468023703420951044393161b2a4a2d6.jpg

فاز مدرس من معهد تشوراباتشينسكي للثقافة البدنية والرياضة فاسيلي فاسيليفيتش لوكين، والروسية من العاصمة مارينا سيداليشيفا.يذكر أنه في عام 2020 كان فاسيلي فاسيليفيتش هو الفائز في سباق "القطب البارد" (Pole of Cold-2022)، بعد أن اجتاز المسافة في 3 ساعات و32 دقيقة. والآن هو الأسرع في البطولة.تم منح الفائزين في سباق الماراثون الأبرد في العالم فالسيلي لوكين ومارينا سيداليشيفا، جوائز نقدية قدرها 100 ألف روبل. وحصل المتسابقان في نصف الماراثون (عند مسافة 21، 100م) أوليانا باراشكوفا وفاسيلي سبيريدونوف على جوائز قدرها 50 ألف روبل. (دولار = 78.59 روبل)كما تم تكريم المتسابقين الآخرين أيضًا، حيث مُنحوا شهادات "Pole of Cold-2022"، وجائزة مالية قدرها 2000 روبل من الراعي العام "Bask"، لجميع الفائزين في الفئات العمرية من 18 إلى 39. وكذلك المتسابقين ذات الفئات العمرية من 40-49، 50-59، 60-69 وما فوق 70 عاماً، على جميع المسافات الأربعة من 5 و10 و22.1 و42.195 كلم.في المجموع، شارك أكثر من 60 عداء من جميع الأعمار: الأصغر كان تشورابشين ميخائيل سيفتسيف البالغ من العمر 27 عامًا، والأكبر سناً رئيس نادي محبي الركض "دولور"، آرتور غيورغيفيتش كورياكين، البالغ من العمر 75 عامًا.بدأ الماراثون في تمام الساعة 10 صباحًا في قرية أويمياكون، التي تبعد 40 كلم عن تومتور، عند درجة حرارة -53 درجة مئوية، حيث توجه 14 متسابقاً ضم 12 رجلاً وامرأتين، في رحلة طويلة لمحاربة الصقيع والمسافة.تم نصب الخيام على طول طريق الماراثون، حيث يمكن للرياضيين أخذ الاستراحة وتناول القليل من الطعام. كما رافقهم طوال هذا الوقت، أعضاء الماراثون، فتيات وشباب يرتدون أزياء تقليدية ألوانها زاهية، يحيون ويشجعون العدائين. ومن بين المشاركين، كان هناك أجانب أيضاً. في مسافة الماراثون التي ضمت الفئة العمرية 40-49 عاماً انطلق أحد أفراد قوات الكوماندوز من شرطة أبو ظبي، الإماراتي أحمد حسين الكثيري، الذي أظهر شجاعة ومثابرة غير عادية، ليركض المسافة بالكامل عند -53 درجة من الصقيع. وبعد الانتهاء، شاركنا الكثيري فرحه بأنه اجتاز اختبار البرد.وقبل ماراثون في أومياكون، شارك في العديد من سباقات الركض للمسافات الطويلة الدولية، وهو عداء أولتراماراثون الوحيد المعتمد في الإمارات العربية المتحدة. وحتى الآن، هو أول أجنبي يكمل مسافة أويمياكون - تومتور. لقد شارك في سباقات أولتراماراثون مثل سباق "UltraalMarmoomMarathon"، الذي يبلغ طوله 270 كلم في صحراء الإمارات العربية، كما أنه أول إماراتي يكمل سباق أولتراماراثون لمدة ستة أيام على رمال الصحراء الكبرى، وأول مشارك في تصفيات UTMB 2019. وفي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكمل ستة أيام من سباق مسافته 250 كلم في صحراء ناميب الأفريقية. لا عجب أنه جاء بشكل خاص العام الماضي وتدرب مع فاسيلي سبيريدونوف للمشاركة في الماراثون الأبرد في العالم.ومن الجدير بالذكر أن الكثيري سيشارك في سباق الماراثون في القارة القطبية الجنوبية، حيث تبلغ رسوم المشاركة وحده 18900 دولار.وبالنسبة لباقي المشاركين الأجانب، دخل البيلاروسي يفغيني شافليتكو ​​ الماراثون في البداية، وأغلق المراكز الأربعة الأولى، وفي النتيجة الإجمالية أصبح الثامن من أصل 10 متسابقين.والمدونان الشابان الأمريكيان "BraydenDrevlow"، والهندي شوبهام كومار، ظهروا لأول مرة في سباق 5 كلم، إلا أنهم لم يجرؤوا على بدء الماراثون!

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, وسائط متعددة, صور, حياة روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم